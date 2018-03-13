Muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara Kırşehir merkezli 5 kent ile KKTC'de operasyon

Kırşehir merkezli 5 kent ile KKTC'de, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf bir üsteğmen ile 8 astsubay gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E. ve U.D. KKTC, astsubaylar B.A. ve O.K. Şırnak, M.K. Ankara, H.K. Kayseri ve F.K. Edirne'de gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. AA

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