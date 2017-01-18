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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

'Namaz kılmayan hayvandır' diyen ilahiyatçı: Canlı yayın kazasıydı

18 Ocak 2017, Çarşamba 09:13
Katıldığı bir televizyon programında, "Namaz kılmayan hayvandır" sözleri nedeniyle 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan hakim karşısına çıkan ilahiyatçı Mustafa Aşkar, kendisini, "Canlı yayın kazasıydı" diye savunarak özür diledi. Mahkeme, aralarında 2 CHP'li milletvekilinin de bulunduğu bazı kurum ve kişilerin duruşmaya katılma taleplerini reddetti.

Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İlahiyatçı ve Yazar Mustafa Aşkar, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Mustafa Aşkar, hoşgörüyü savunan bir insan olduğunu belirterek, "Namaz kılmayan hayvandır" sözlerinin canlı yayın kazası olduğunu söyledi. Aşkar, şöyle konuştu: 

"O gün havalimanında yayında giymek için getirdiğim takım elbiseyi kaybettim. Geri gittiğim havalimanında 3-4 saat onları aradım. Bu yüzden tatil kıyafetiyle yayına katılmak zorunda kaldım. O sözler canlı yayın kazasıydı. Doğaçlama gelişti her şey. Özür dilerim. O sözleri söyledikten sonra pişman oldum, üzüldüm. Hatta açıklama dahi yaptım."

Aşkar'ın avukatı da ortada hakaret suçu olmadığını, sürç-i lisan durumu olduğunu belirterek, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avukatı ayrıca müvekkilinin şeker hastası olduğu için duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

34 KİŞİ VE KURUMUN KATILMA TALEBİ RET EDİLDİ

Müştekilerden CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin avukatı Eylem Hakverdi, sanığın cezalandırılmasını isterken, "Diyabet hastalığı, bir akıl hastalığı değildir. Şeker hastalığı, sanığın cezai ehliyetini ortadan kaldırmaz" dedi. Alevi Kültür Dernekleri'nin avukatı Gürsel Aldemir de sanığın sözlerinin nefret ve ayrımcılık suçu içerdiğini ve cezalandırılması gerektiğini belirtti. 

İfadelerin ardından katılma taleplerini alan hakim, 'Sanığın işlediği suçun kamuya ait bir suç olması, şikayetçi olan birey ve kuruluşların temsilcilerinin kamunun tamamını temsil etmediği' gerekçesiyle 34 kişi ve kurumun katılma talebini reddetti.

SANIK DURUŞMADAN VARESTE TUTULDU

Hakim, Mustafa Aşkar'ın şeker hastası olduğu için duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

DHA

Etiketler: mustafa aşkar
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