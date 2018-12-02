Namık Kemâl vefatının 130. yılında rahmetle anıldı

"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemâl, vefatının 130. yılında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemâl'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılınç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım tarafından çiçek konuldu.
Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başdeğmez, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemâl'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğunu söyledi. Namık Kemal'ın asıl adının Mehmet Kemâl olduğunu belirten Başdeğmez, "Namık adını ona şair Binbaşı Eşref Paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra Hanım'ın oğullarıdır." dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ziyaret edildi.
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Zalim olsa ne rütbe bî pervâ/Yine bünyâd-ı zulmü biz yıkarız
Merkez-i hâke atsalar da bizi/Küre-i arzı patlatır çıkarız
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Zalim ne kadar korkusuz olsa/ gene zulmün temelini biz yıkarız
dünyanın merkezine atsalar da bizi/ yeryuvarlağını patlatır çıkarız
Namık Kemâl
Haber Merkezi