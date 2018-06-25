NATO sekreteri Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini açıklarken, ittifakın demokrasi ile ilgili temel değerlerine de atıfta bulundu.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum." dedi. Temel değerlere saygı Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti. Basına yaptığı açıklamada demokrasiyle ilgili temel değerlere atıfta bulunanan Stoltenberg şunları söyledi: "NATO demokrasi, hukuk devleti ve kişisel özgürlükler gibi temel değerler üzerine kurulmuştur. Ben kişisel olarak bu değerlere çok önem veriyorum ve NATO başkentlerine yaptığım ziyaretlerde bunun altını çiziyorum, Ankara'ya yaptığım ziyaretlerde de Türk yetkililerle görüştüğümde bunun altını çiziyorum."ifadesini kullandı. Euronews Türkçe

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