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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis talebi

06 Eylül 2018, Perşembe 13:05
Savcı, "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak hakkında, müebbet hapis cezası istedi.

Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler Grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı sanık Ilıcak'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, FETÖ medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlandı. 

Duruşmada söz alan sanık Ilıcak, davaya konu belgenin kendisine sosyal medya üzerinden açık bir hesaptan ulaştığını bu nedenle ''sır'' durumunun ortadan kalktığını öne sürerek, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep etti.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ifade etti.

Mütalaada, sanık Ilıcak'ın davaya konu ''Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler'' başlığı adı altında 2 Ocak 2015 tarihli yazısına yer verildi. Mütalaada, bahse konu gizli ibareli yazının bir suretinin gazeteye kopyalandığı, ''ok'' işareti ile ''İşte Mehmet Doğan ve ilişkileri hakkında askeri istihbaratın elde ettiği bilgiler. Altında İstihbarat Başkanı İsmail Pekin'in imzası var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taşıyor'' şeklinde yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli ibareli yazının, imha edilmesine rağmen sanığa ulaştığı bildirilen mütalaada, Ilıcak'ın bahse konu yazıyı Bugün gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı, elde ettiği bu belgeyi basın kuruluşlarına da dağıtarak konunun medyaya yansıdığı anlatıldı. 

Mütalaada eylemin medya yoluyla da işlendiğinin alenileştiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. 

Mütalaa da ayrıca sanık Ilıcak'ın hükmen tutuklanması da talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Ilıcak, savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA

Etiketler: nazlı ılıcak
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