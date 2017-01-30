Nazlı Ilıcak'ın kızı: Annemin Twitter hesabı hack'lendi

Darbe girişiminin ardından Gülen hareketine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, annesinin Twitter hesabında yapılan "Bu millet varsa, ben de varım. Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum" paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Annesinin 29 Temmuz'dan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan Ilıcak, "Kendisinin sosyal medya hesaplarının şifresi kimse de yok. Avukatlarımız çalışmaya başladı. Twitter hesabını kapattıracağız" dedi. Nazlı Ilıcak'ın sosyal medya hesabında daha önce de böyle paylaşımlar yapıldığını ifade eden Aslı Ilıcak, "Sürekli hesabı hack'leyip böyle paylaşımlar yapıp siliyorlar" diye konuştu. T24

Okunma Sayısı: 719

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.