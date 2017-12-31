"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Nazlı Ilıcak: 'Kaderde bu da varmış' demekten başka çarem yok

31 Aralık 2017, Pazar 10:50
Darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak, hakkında istenen cezanın darbeci askerler ile aynı olduğunu söyledi. "Kaderde bu da varmış, deyip sabretmekten başka çare yok" diyen Ilıcak olağanüstü hal döneminde cezaevinde olmanın zorluğuna dikkat çekti.

Hakkında  'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya  teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış  müebbet hapis istenen tutuklu gazeteci Ilıcak, Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri'ye bir mektup yazdı. Ayeri'nin  "Nazlı Ilıcak'tan mektup var" başlıklı köşesinde yayımlanan mektup şöyle:

Sevgili Burhan Ayeri,

Aylar önce bir yazında, benim için üzüldüğünü yazmıştın. O tarihte mektup hakkım yoktu; sana teşekkür edemedim. Mehmet Ali'nin haşarılıklarından da bahsetmiştin. Çok hoşuma gitmişti.

Benim hem avukat, hem de mektup kısıtlılığım daha yeni kalktı. Cezaevinde kalmak zor ama olağanüstü hâl döneminde daha da zor. 'Kaderde bu da varmış' deyip sabretmekten başka çare yok.

Sana durumumu kısaca özetlemek isterim. Ben FETÖ terör örgütü üyesi olduğum iddiasıyla tutuklandım. Bu suçlama yeterince korkutucu ve dehşet vericiydi. Sonra, Ahmet Altan'ın konuk olarak katıldığı ve Mehmet Altan'la birlikte yaptığımız Can Erzincan Televizyonu'nda 14 Temmuz 2016'daki program dolayısıyla her üçümüz asli fail ilan edildik. 'Darbeyi biliyordunuz, darbe olsun istiyordunuz' gerekçesi ileri sürülerek bu defa asli fail ilan edildim. Hakkımda istenen ceza sanık askerlerle aynı; 'ağırlaştırılmış müebbet'. Oysa 14 Temmuz'daki programı yöneten ben olduğum için, hiç konuşmadım denilebilir. Ne ağzımdan darbe lafı çıktı, ne de darbeye övgü. Sen zaten, 27 Mayıs'tan beri benim darbelere karşı tavrımı bilirsin. O programda Ahmet Altan, EMASYA'nın yeniden canlandırıldığını, sivillerin gene askerlere bağlanacağından bahisle, kriz bölgelerinde böyle bir uygulamanın, darbeye giden taşları döşediğini belirtti. Sivil iktidarı uyardı. Ayrıca ben, bugünkü hukuk dışı uygulamalardan söz edip, Menderes ve Tahkikat Komisyonu'nu hatırlattım. Menderes'in kitlelerde hayranlık uyandırmasına rağmen bu komisyon dolayısıyla hâlâ eleştirildiğini söyledim. Suçlandığım programda iki defa çok farklı bağlamda 'darbe' lafı geçtiği için buna zemin hazırlamakla suçlanıyoruz. Aynı programda iki yıl sonra seçim olacağından söz ediyoruz. Meral Akşener'in kuracağı partinin ilgi toplayabileceğini söylüyoruz. Amma hakkımızda karar verilmişse elden ne gelir.

Savcının esas hakkındaki mütalaasında benimle ilgili bölümde hangi cümlelerim ya da attığım hangi tivitlerin darbe çağrıştırdığına dair açıklık da yok.

Bizim dosyada TCK 309'la suçlanıyoruz. Yani şiddet ve cebir kullanarak anayasal rejimi değiştirmek. Ben neden laik, demokratik cumhuriyete karşı olayım? Niçin bir molla rejimini isteyeyim? Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği önemli bir karar var. Burada 309. madde uygulanması için 'cebir ve şiddet gerekli' dendikten sonra cebirin maddi cebir olduğunun altı çiziliyor.

309, TBMM'ye ilk defa 'cebir ve tehdit kullanarak' şeklinde gelmişti. CHP ve Ak Parti birlikte bunu CEBİR ve ŞİDDET yaptılar. Değişiklik önergesinin gerekçesinde aynen şöyle deniyordu; 'Anayasada güvence altına alınmış olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında kullanılan hakların Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğinin daha açık bir şekilde vurgulanması ve bu bakımdan ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için böyle bir değişiklik gerekli görülmüştür'.

Okunma Sayısı: 1403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    306. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdağ'dan KHK yorumu: İyi ki böyle bir şey yapmışız

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu

    Tunus’tan zeytinyağı ithalatı ‘samimiyet göstergesi’ymiş!

    Enerji içeceklerine üç yerde yasak

    Damlası 7, kilosu 7 bin TL

    Elektriğe yüzde 8,8 zam geldi

    Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin sığınma talebi kabul edildi

    Yeni devlet modeli, 2019'da hayata geçecek

    150 yıllık havra, semt konağına çevrildi

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta

    Alman Bakandan başörtüsü yasağı tepkisi

    AB Türkiye’yi, Türkiye AB’yi anlamadı

    Başvuruların çoğu OHAL’den

    Kardeşe mektup insanlığa ders...

    Genç işsizlik niye yüksek?

    'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi

    Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporunda Yeni Asya
    Genel

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatlerin siyasetle imtihanı
    Genel

    Nazlı Ilıcak: 'Kaderde bu da varmış' demekten başka çarem yok
    Halil AKGÜNLER

    Hz. Âdem (as) zenci miydi?
    Misbah ERATİLLA

    Melekler onu alkışladı
    Ahmet BATTAL

    Pire koyun, bit coin!
    Genel

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu
    Faruk ÇAKIR

    İşini bilen kayadan da para kazanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.