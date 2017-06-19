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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Nazlı Ilıcak savunma yaptı

19 Haziran 2017, Pazartesi 20:40
NAZLI Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı medya yapılanması davasının ilk duruşmasında Nazlı ılıcak savunma yapmaya başladı. Savunmayı yarıda kesen mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi. Duruşma yarın Nazlı Ilıcak'ın savunmasıyla devam edecek.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya, gazeteci Hasan Cemal, HDP milletvekilleri Altan Tan, Garo Paylan ve sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklama işlemleri ile başladı. Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, yaklaşık üç saat boyunca iddianamenin özetini okudu. İddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanık Nazlı Ilıcak savunma yapmaya başladı. 

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE CEMAATLE İRTİBATIM OLMADI"

11 aydır ceza evinde tutuklu bulunduğunu belirten Nazlı Ilıcak, "Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüyle, cemaatle irtibatım olmadı. Benim babam Demokrat Parti'nin bakanlarındandı, annem Amerikan Koleji'nde okumuş, cemaatle ilişkimizin olmasına imkan yok. Darbe denilen lafa antipatim var. Cumhuriyet'in kadınlara verdiği haktan yararlanarak okumuş ve başarılı olmuş biriyim. Benim desteklediğim en önemli kişi Tayyip Erdoğan'dır. Zor zamanlarda Tayyip Erdoğan'ı destekledim. Askeri vesayet vardı. İktidarın önü kesiliyordu. Devamlı önü kesilen iktidar vardı. O yüzden onların yanında yer aldım" dedi.

"AKIN İPEK İSMİNİ ABDULLAH GÜL VERDİ"

Sabah Gazetesi'nden ayrılınca Zaman ve Bugün gazetelerinden teklif geldiğini belirten Ilıcak, "Zaman Gazetesini istemedim. Bugün Gazetesi'ni oğlumla birlikte kurduk. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle yürütemedik. Abdullah Gül'e gazeteyi satmak istediğimi isim önermesini söyledim. Gül, Akın İpek ismini verdi. Akın İpek'i o vesile ile tanıdım. Daha sonra teklif gelince Bugün Gazetesi'ni tercih ettim. Bu suçlamalar beni rencide ediyor. Bu milleti hizmet etmiş gazeteciye hapis çok ayıp. Ben darbeyi biliyorsam, Hulusi Akar'ın etrafı FETÖ'cü askerlerle dolu. Çevresinden 16 tane FETÖ'cü çıktı. O darbeyi bilemiyor, Nazlı Ilıcak 10 yılda 5 kere terör örgütü üyesi olduğu bilinmeyen kişilerle görüşüyor. Darbeci oluyor, Hulusi Akar kahraman oluyor" dedi.

ZEKERİYA ÖZ İLE KARTOPU FOTOĞRAFINI AÇIKLADI

Zekeriya Öz ile kartopu oynarken çekilmiş fotoğrafa değinin Ilıcak "Zekeriya Öz ile kartopu oynayarak akladığım söyleniyor. Gazeteci olarak bir röportaj yaptım. Röportajda bir fotoğrafla süsleyelim istedim. Baktım yerde kar var, Bir ben kartopu aldım, bir de ona verdim. Ben onun FETÖ ile ilişkisini bilmiyorum. Kendisine sorduğum da "ben MHP kökenliyim. Anadolu çocuğum" dedi şeklinde konuştu.

Bu arada mahkeme başkanı Ilıcak'a "Savunman kısa sürecekse ara verip devam edelim" dedi. Ilıcak ise savunmasının uzun olduğu yarın devam edeceğini söyledi. Bunun üzerine duruşma yarın saat 10.00'a ertelendi

DHA

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