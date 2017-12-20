"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

''Ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu duydunuz''

20 Aralık 2017, Çarşamba 09:42
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 28 Kasım'da başlayan ve Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da sanık olarak yargılandığı hızlandırılmış duruşmaların sonuna gelindi.

Yargıç Richard Berman'ın, yarın sabah duruşmalarla ilgili jüri heyetini bilgilendirmesi ve dosyayı teslim edip karar için yetkilendirmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra söz sırası on iki kişilik jüri heyetinde olacak. Jüri heyeti aralarında tartıştıktan sonra Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Yasalara göre on iki jüri üyesinin tamamının, Atilla'nın, 'suçlu' veya 'suçsuz' olduğuna oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor. Jüri, yargıcın kendilerine yetki vermesinden itibaren kararını hemen verebilir. Ancak, eğer oy birliği sağlanamaz ve görüş ayrılıkları olursa karar süreci uzayabilir. Yargıç Berman, jürinin oy birliğiyle karara ulaşmasının ardından ileri bir tarihte yapılacak duruşmada, eğer suçlu bulunursa Atilla ve suçlamaları kabul eden Reza Zarrab'ın alacağı cezaları belirleyecek. Yargıç Berman, Atilla'nın jüri üyeleri tarafından suçsuz bulunması halinde ise yalnızca hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab'ın alacağı cezanın belirlenmesi için karar duruşması yapacak.

Bugün yapılan duruşmada, Atilla'nın savcılık ve savunma tarafından çapraz sorgulanmasının ardından, taraflar kapanış konuşmalarını yaptı. Savcılık, ABD'nin, İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarını birçok kez işlediği gerekçesiyle, jüri üyelerinden Atilla'yı suçlu bulmalarını istedi.

Savunma ise jüri üyelerinin dikkatini Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ile İran aslı işadamı Reza Zarrab'a yönlendirmeye çalıştı.

Hakan Atilla'nın masum olduğunu, asıl suç işleyenlerin rüşvet ilişkilerine de giren Zarrab ile Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu söyleyen savunma avukatları, "Atilla, FBI ile anlaşarak tanık olan Reza Zarrab'ın ifadeleri yönünde suçlanıyor. Zarrab'ın ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu kendisinin ağzından duydunuz. O kadar çok yalan söylüyor ki, yalan söylediğini dile getirirken bile kendisine inanasınız gelmiyor. Savcılığın elinde Atilla'nın suçlu olduğunu gösterecek deliller yok. Bu masum adamın, eşinin, oğlunun yanına dönmesi için adaletten yana olun ve suçsuzluğunu onayın" dedi.

DHA

Etiketler: reza zarrab, hakan atilla
Okunma Sayısı: 629
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    295. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Türkiye'nin sabrını test etmesin"

    KHK ile kapatılan okullarda çalışan kişiler hakkında gözaltı kararı

    Filistin: ABD'nin sözde 'asrın anlaşması' mazide kaldı

    ABD ile ilgili dikkat çeken Kudüs oylaması iddiası

    ''Ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu duydunuz''

    İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nda toplu görev değişikliği

    İslam düşmanlığını iletişimle aşarız

    Cezaevinden çıktıktan sonra Hüseyin Çapkın'dan ilk açıklamalar

    ''Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz"

    Batman Üniversitesi'ndeki skandal iddia hakkında YÖK'ten ilk adım

    Yunanistan tarafından geri gönderilen kaçak donarak öldü

    Rusya'dan ABD'ye ''Kudüs vetosu'' suçlaması

    İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısında yeni bir sinagog açtı

    Çok küçük arazilerde istiridye mantarından yüksek gelir fırsatı...

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    ''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni koğuşta duygulu tanışma
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim ve savcılara empati eğitimi
    Genel

    İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Mustafa ORAL

    Dengini bulan dengeyi bulur
    Genel

    KHK ile kapatılan okullarda çalışan kişiler hakkında gözaltı kararı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bulaşıcı yamyam hastalığına mı yakalandık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları bölen 2x28’ler...
    Faruk ÇAKIR

    Tehlikeli dil terk edilsin
    Abdil YILDIRIM

    Bir dava adamı: Kadir Tuncay
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mersin şefkat kahramanlarından: Kadriye Yaşar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.