Ne olacak bu 11 bin 480 kişinin zayi olan hak ve özgürlükleri

Gazeteci Kenan Alpay, “Mağdur Edebiyatı Yaparak FETÖ’ye Hizmet Ediliyor” isimli korku masalını okumakta ısrar eden fanatikler kimlerdi? Öne çıksınlar bakalım! Ne olacak şimdi bu 11.480 kişinin zayi olan hak ve özgürlükleri? Hukuk devleti ve toplumu el yordamıyla inşa edilemez, bir esası ve usulü var” mesajıyla tepkisini gösterdi.

Haksöz Haber sitesi ise “Hiç durmadan “mağduriyet falan yok, yargı kararlarına dair şüphe izhar edenler kripto Fetöcülerdir, savaştayız, kimseye acımamalı, köklerini kurutmalıyız” diyenler Ankara Başsavcılığını kripto fetöcü ilan edecek mi? veya utanacaklar mı?” şeklindeki twiti ile yaşanan durumu eleştirdi. Haber Merkezi

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