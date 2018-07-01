Ne yazık ki Türkiye yine en sonda

Her yıl Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından açıklanan ‘Dünyanın En Güvenli’ ülkeleri listesinde Türkiye listenin sonunda.

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesinde Türkiye, 163 ülke arasında 149. sırada yer aldı. Türkiye, Nijerya’nın bir sıra gerisinde yer alıyor. Kuzey Kore’nin ise bir sıra önünde yer buldu. Sözcü’de yer alan habere göre toplamda 163 ülkenin incelendiği raporda ülkelerin ekonomik durumundan, savaş ve çatışma bölgelerine yakınlığına kadar birçok veri inceleniyor ve sıralamalar bu veriler incelendikten sonra belirleniyor. Listenin başında Kuzey Avrupa’da yer alan İzlanda bulunuyor. Listede yer alan ilk beş ülke, İzlanda, Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka yer aldı.

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