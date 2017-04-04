Neden hayır? (1) 2007’de ”Halk seçsin”dedik, ama...

2007’deki 367 krizi sonrası anayasada yapılan ve referandumda seçmenlerin yüzde 69’unun “evet” oyu verdiği değişiklikle, “cumhurbaşkanını halkın seçmesi” esası getirilmişti. O günkü ortamda bunun demokratikleşmeye katkı sağlayacağı düşünüldü. Ama...

2007’deki 367 krizi sonrası anayasada yapılan ve referandumda seçmenlerin yüzde 69’unun “evet” oyu verdiği değişiklikle, “cumhurbaşkanını halkın seçmesi” esası getirilmişti.

O günkü ortamda bunun, sistem ve işleyişe halkın daha fazla müdahil kılınmasını sağlayacak bir adım olarak demokratikleşmeye katkı sağlayacağı düşünüldü.

Ama bu değişikliğe istinaden halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bunu böyle bir adım olmanın ötesinde, topyekûn bir sistem reformu olarak yorumladı.

“Sistem o referandumla değişti, şimdi onun gerektirdiği muameleleri tamamlayıp, fiilî durumu da ona uyduralım” deniliyor.

Başkanlık ısrarının arkasında bu var.

Ancak cumhurbaşkanını halka seçtirme düzenlemesi, bu yönde yapısal bir sistem reformu olarak değil, 367 krizi ve AYM üzerinden Meclisin cumhurbaşkanı seçmesinin engellendiği bir konjonktürde, bunu aşabilmek için apar topar gündeme taşınan tepki saikli bir karşı ataktı.

Öyle ki, o aceleyle, değişikliğin uygulamaya intikali için zarurî olan bazı “teknik” geçiş düzenlemeleri bile, “Göç yolda düzelir” mantığıyla sonradan ikmal edildi.

Son dönemde, halkın seçtiği cumhurbaşkanı ile, yine halkın oylarıyla belirlenecek başbakan arasında yetki çatışması doğabileceği, yönetimde çift başlılık durumunun ortaya çıkabileceği yönünde dile getirilen görüşler de bunun örnekleri.

Konu 2007’de Mecliste görüşülür ve referanduma götürülürken işin bu tarafları hiç gündeme gelmedi ve tartışılmadı.

Veya bunlara dikkat çekenler olduysa bile, sesleri duyulmadı ve arada kaynadı.

Ancak şimdi deniliyor ki:

“Şu anda cumhurbaşkanıyla başbakan aynı partiden oldukları için sorun çıkmıyor, ama yarın durum değişirse ne olacak?”

Bu soru 2007’de gündeme gelmeliydi.

Keza Erdoğan’ın “taraflı ve partili cumhurbaşkanı” argümanı ve vurgusu da yine o dönemde seslendirilmeli ve tartışmalar işin bu boyutlarını da kapsayacak şekilde cereyan etmeli; konu gerek Meclisin, gerek halkın önüne öyle götürülmeliydi.

O zaman böyle yapıl(a)madı.

Şimdi dayatmayla gündeme taşınıyor.



Başkanlıktan önce sistem

Cumhurbaşkanını halka seçtirerek atılan adımı, ardından fiilen başkanlık sistemine geçerek tamamlamak mı lâzım, yoksa yeniden “Meclis seçsin”e geri dönmek mi daha uygun olur?

“Bu saatten sonra” eskiye dönüş zor.

Peki, başkanlığa geçiş doğru mu?

Gündeme getirilen şekliyle hayır.

Çünkü hür ve bağımsız olmaları güçlü ve sağlıklı bir hukuk ve demokrasi için hayatî önem arz eden kurumların büyük ölçüde iktidara bağımlı kılındığı bir yapı içinde başkanlığa geçilmesi, tek adama dayalı işleyişin daha da pekişmesi anlamına gelir.

Böyle bir şeye meydan vermemek için, sistemdeki lider sultasını dengeleyecek güçlü tedbir ve mekanizmalara ihtiyaç var.

Bunun için, darbe anayasası ve beraberindeki darbe mevzuatı mutlaka bertaraf edilmeli.

Özellikle siyasî partiler ve seçim kanunları demokratikleştirilmeli. Milletvekili adaylarını liderler ve ekipleri değil, taban belirlemeli. Parti içi demokrasinin önü açılmalı.

Seçim yarışındaki çok bariz adaletsizlikler ortadan kaldırılmalı. İktidar gücünü eline geçirenin haksız ayrıcalıklarla kayırılmadığı özgür, eşit ve âdil bir yarışın yasal zemini oluşturularak hayata geçirilmeli.

Yasama organı millet iradesinin gerçek anlamda tecellî ettiği etkili bir kurum haline gelmeli; kanun yapma ve icrayı denetleme süreç ve fonksiyonları sağlıklı işlemeli.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı her türlü müdahaleden kurtarılarak adalet ekseninde sağlam bir güvence altına alınmalı.

Bürokratik vesayetin yerini almış görünse dahi, haddizatında onunla ittifak kuran ve yer yer onun kontrolüne giren siyasî vesayetin medyayı, üniversiteleri, STK’ları ve toplumun tamamını nüfuz ve hakimiyetine alma çabasına izin vermeyecek sağlıklı bir sistem oluşturulmalı.

Bunlar yapılmadan başkanlığa geçilirse, darbe ürünü mevcut yapının ürettiği bilumum antidemokratik, hukuk dışı ve keyfî uygulamalar, hak ve özgürlük ihlalleri çok daha sıkıntılı ve vahim boyutlara ulaşabilir.

Üstelik “millî irade” alet edilerek...

Darbezede siyasetten otoriter siyasete

Parlamenter sistemin, özellikle siyasetteki dağınıklık ve istikrarsızlıktan kaynaklanan sıkıntı, arıza ve tıkanıklıklarını çokça yaşamış bir ülkeyiz.

Bilhassa askerî darbelerin siyaset üzerindeki tahripkâr etkileri, seçimle gelen Meclislere ve hükümetlere de olumsuz yansıdı.

Parçalı siyaset zayıf koalisyonlara yol açtı. Ahenkli ve güçlü hükümetler kurulamadı. Bu da istikrarsızlığa sebebiyet verdi.

12 Mart 70’li yıllarda, 12 Eylül ve 28 Şubat da 90’larda siyaseti bu hale getirdi.

Bunun halkta sebep olduğu tepki birikiminden de istifadeyle 2002 seçiminde AKP’nin tek başına iktidara gelmesi ve sonraki her seçimde bu konumunu sürdürmesi ile artık böyle bir durum yok.

2007’ye kadar devam eden hükümet-Çankaya uyumsuzluğu da tarihe karıştı.

Keza bilhassa Erdoğan’ın “ustalık dönemi” olarak nitelediği 3. iktidar döneminde, önceki devirler için ifade edilegelen “muktedir olamama” sorunu da bitti.

Meclis çoğunluğuna sahip bir tek parti iktidarı... Bu çoğunluğu oluşturan vekillerin tamamı lider onayı ile aday yapılmış ve o sayede seçilip Meclise girebilmiş.

Yani lidere bağlı bir Meclis grubu.

Bağımsız olması gereken üç erkten biri olarak yasamanın yürütme organı üzerinden lidere bağımlı hale getirilmesi.

Sonra, iktidar partisinin genel başkanlığı ile başbakanlıktan, halkın reyleriyle cumhurbaşkanlığına geçiş yapan bir lider...

Devletin kilit kurumlarına, üst düzey bürokrasiye, yüksek yargı organlarına, YÖK’e... yapılan atamalarla adeta “dikensiz gül bahçesi”ne çevrilmiş bir yapı.

Bu çerçevede bağımsız ve tarafsız olması çok daha önem arz eden yargı erkinin de yürütme organına bağımlı kılınması.

Zayıf ve etkisiz bir siyasî muhalefet.

Medya üzerinde, daha önce görülmemiş ölçüde kurulan kontrol ve hakimiyet.

Aynı şekilde STK’ların da çok büyük ölçüde iktidarla adeta bütünleştirilmesi.

Ve muhalefete karşı sergilenen tahammülsüz, dışlayıcı, ötekileştirici tavır.

Bütün bunların ortaya koyduğu tablo, otoriter ve totaliter bir gidişata işaret ederken, bu durumun başkanlıkla daha da katmerlendirilmesi kabul edilebilir mi?