Neden hayır? (3) Başkanlık mı, şeflik mi?

Kilit noktalardaki bütün atamaları tek başına yapma yetkisine sahip, ama denetime kapalı bir “tek adam.” Bu sistemi savunanların örnek ve referans olarak birinci ve ikinci cumhurbaşkanlarını, yani şeflik sistemini göstermeleri manidar.

Erdoğan’ın halk oyu ile seçildikten beri ısrarla takipçisi olduğu başkanlık, cumhurbaşkanlığı adıyla “ete kemiğe büründü.”

Halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğinde başbakanlık lağvedilerek yürütme doğrudan cumhurbaşkanına bağlanıyor.

Kabine milletvekillerinden değil, Meclis dışı isimlerden atamalarla oluşuyor.

Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, rektörler ile HSYK, AYM, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin bir kısmı Cumhurbaşkanınca, bir kısmı da yine onun belirlediği iktidar partisi milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Meclis tarafından tayin ediliyor.

Cumhurbaşkanına yürütme alanına giren konularda kararname çıkarma yetkisi veriliyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin, Erdoğan’ın görev süresinin sona ereceği 2019’da yapılması, o vakte kadar, yeni sistemle getirilen bazı yetkilerin Erdoğan tarafından da kullanılabilmesi öngörülüyor.

Halihazırda da yaptığı Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek ve ilâveten bakanları re’sen atayıp azledebilmek gibi.

Düzenleme ile, Erdoğan’a iki, hattâ üç dönem daha ve 80 yaş ötesine kadar cumhurbaşkanlığı koltuğunda kalma yolu açılıyor.

Tek yetkili ve seçici olarak...

Pakette cumhurbaşkanına yönelik soruşturma ve yargılama mekanizması, mevcut anayasada da olan ve hele şu şartlarda gerçekleşmesi imkânsız ağır şartlara bağlanıyor.

Meclis ve yargı denetimini esasa bağlayacak bir düzenlemeden ise hiç söz edilmiyor.

İktidar cenahındaki “reisçi” kanadın “İki başlılığı ortadan kaldıracak, istikrar getirecek, terörü bitirecek, ekonomiyi uçurup ülkenin gücüne güç katacak” iddialarıyla parlatıp pazarlamaya çalıştığı bu sistem, Türkiye’ye mevcut yapıda denetimsiz bir “tek adam” rejimini dayatıyor.

Devletin kilit noktalarındaki bütün atamaları tek başına yapma ve yaptırma yetkisine sahip, ama denetime kapalı bir “tek adam”.

Bu sistemi savunanların örnek ve referans olarak birinci ve ikinci cumhurbaşkanlarını, yani şeflik sistemini göstermeleri manidar.

Böyle bir dayatmaya, herkesten önce, sistem hayata geçtiği takdirde kendisi iyice sıfırlanıp hükümsüz hale gelecek olan hükümetin itiraz etmesi gerekirken, o da reisin ısrarla talep ettiği sistemde bir rol kapabilme hesabıyla olsa gerek, “sahiplenme” görüntüsü veriyor.

Çoğunluk, tercİhİnİ kötüye kullandırmasın

Demokrasinin sadece seçim, sandık ve oy çoğunluğundan ibaret olmadığını şimdiye kadar hep müstebit laikçi Kemalistler tekrarladıkları ve ilâveten bu söylemlerini darbe savunuculuğu ile de tamamladıkları için, bu görüşler toplumda mâkes bulmadı, tam tersine aksül-amel yaptı ve tepkiyle karşılandı.

Demokratlıkla hiçbir alâkası olmayan kişilerin demokrasi hakkında ahkâm kesmesi olarak görüldü, dikkate alınmadı ve itibar edilmedi.

Bunlar demokrasiyi gerçekten ve içtenlikle özümsemiş insanlar tarafından dile getirilseydi durum daha farklı olurdu.

Demokrasinin sağlam prensiplere dayalı güçlü bir yapısal ve kurumsal temele oturması ve sağlıklı işlemesi açısından büyük önem arz eden uyarılar olarak görülür ve gereğine uygun bir toplumsal şuur teşekkül ederdi.

Ama müstebit Kemalist zihniyetin tek parti ve tek şef dönemindeki azınlık terörü ile, darbelerle hortlatılan versiyonlarının çoğunluğu mağdur eden baskı ve tazyiklerine duyulan tepki, toplumda işin bu yönünün tam olarak fark edilebilmesine engel oldu.

Azınlık tahakkümünün mağdur çoğunlukta yol açtığı bu son derece derin travma hâlâ aşılabilmiş değil.

AKP iktidarının son dönemde muhaliflere, farklı düşünenlere, hattâ biat etmeyenlere yönelik baskıcı uygulamaları giderek daha da sertleşir ve yaygınlaşırken, bu partiye oy ve destek veren kesimlerin bu gidişat karşısındaki suskun onayı, bunun da bir sonucu.

İlâveten, şahsa bağlılık kültürü, muhabbet gözünün körlüğü, ehl-i tahkik olma vasfından mahrumiyet ve AKP’nin daha önceki iktidar dönemlerinde görülmemiş ölçüde kendisine bağlı bir medya ağını kullanarak taraftar kitlesini tek taraflı bilgilendirip adeta beynini yıkaması ve hipnotize etmesi, bu önemli sebebi tamamlayan diğer başlıca etkenler.

“Millî irade”yi sadece kendisine oy verenlerle tanımlayan ve demokrasiyi de onlarla sınırlı gören bir anlayışın keyfî ve hukuk dışı uygulamaları, netice itibarıyla ülkeyi çoğunluğun sandıkta yaptığı oy tercihini kullanmak suretiyle, giderek ağırlaşan bir baskı ve tahakküm atmosferine sürüklüyor ve çıkarılan yasalarla da bu durum “sistemleştiriliyor.”

Bunu engellemenin yolu ise, aynı çoğunluğa gidişatın ciddiyet ve vahametini fark ettirip, demokratik bir fren koymaya ikna edebilmekten geçiyor.

Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?

Kendisine “Türkiye’yi şahlandırmak ve mazlûm milletlerin ümidi olmak” gibi özel bir misyon biçen iktidar, rahatsız edici bulduğu olayların tamamını “üst akıl” tarafından organize edilen saldırılar olarak görüyor. Ona göre bunların hedefi, Türkiye’nin kendisince yönetilen ilerleyişini engellemek; dahası ülkeyi parçalayıp çökertmek.

Sürekli tekrarlanan “ikinci istiklâl savaşı” vurguları ve “Eğer durursak Sevr şartlarına döneriz” beyanları bunun ifadelerinden.