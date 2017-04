Neden hayır? (4) Toplum hürriyetine sahip çıkacak ki...

Meşrûtiyeti “hakimiyet-i millet” olarak tarif eden Üstadın, “Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım, mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz” ifadeleri inemli bir işaret sayılmalı.

Hürriyet ve demokrasinin yaşayıp güçlenerek devamının en önemli şartı, toplumun bu kavramları gerçek anlamlarıyla öğrenip benimsemesi, içlerini ahlâkî ve manevî değerlerle doldurması ve kararlılıkla sahip çıkması.

Tabiî, bu bir kültür ve altyapı işi.

Onun için bu konular ehil insanlar tarafından topluma doğru bir şekilde anlatılmalı, eğitim müfredat ve programları da böyle bir yaklaşımla şekillendirilmeli.

Üstadın 2. Meşrûtiyet devrinde yaptığı çalışmalar, bunun çok güzel örnekleri.

İstanbul’daki hamallara da, şarktaki aşiretlere de, medrese talebelerine de meşrûtiyet ve hürriyeti şer’î delillerle ve Asr-ı Saadet’ten örneklerle izah etmiş.

Çağın yenilikleriyle harmanlayarak.

Yer yer muhataplarının günlük hayatından son derece canlı misaller eşliğinde.

Münâzarât’taki şu örnek gibi:

“Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimad etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini (yetersizliğini) bilmekle nevm-i gafleti (gaflet uykusunu) terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir?” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 227)

Devamında “Acaba Mamehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofi eden şu sır değil midir?” diye soran Üstad, verdiği örneğin gerçekten yaşanmış bir vak’aya dayandığını hatırlatıyor: Orada da köy halkının toplu hareketi, koyunlarına dadanan hırsız çetesini dize getirip tevbe ettirmiş.

Bu sahiplik şuuruna her zaman ve her konuda ihtiyaç var. Dayanışma halinde hep birlikte ortaya konulacak bir şuur.

Meşrûtiyeti “hakimiyet-i millet” olarak tarif eden Üstadın, “Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım, mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz” ifadeleri de buna işaret ediyor. (Kâzım Güleçyüz - İttihad-ı İslam, s. 28)

“Eskİ hal muhal”

Cumhurbaşkanı bir konuşmasında, ısrarla talep ettiği malûm “sistem değişikliği”ni Bediüzzaman’ın “Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal” sözüyle savunmaya çalışmış.

Ona göre artık muhal, yani devamı imkânsız olan eski hal parlamenter sistem. Ya yeni hal olan başkanlık sistemine geçeceğiz, ya da çöküşümüz mukadder!

Bilindiği gibi, Erdoğan’ın Bediüzzaman “ilgi”si, çoktandır rafa kaldırılıp unutulmuş olan çözüm sürecindeki “Bitlisli Said-i Nursî” söylemiyle başlamış; Risale-i Nur’a bandrol engeli ve devlet tekeli getirilen süreçte seçim konuşmalarında Gülen’i hedefe koyarken Üstad’dan bahsedip bazı sözlerini aktarmak ve Bitlis meydanında Diyanet’in bastığı İşaratü’l-İ’caz’ı göstermek suretiyle devam etmişti...

Bu söylemlerin yorumu için biz Cemaat ve İktidar kitabımızda (s. 123 vd).

Erdoğan şimdi de Üstadın yukarıda aktardığımız sözünü dayanak yapıyor.

Ama o söz başkanlık iddia ve talebini desteklemek şöyle dursun, tam tersi bir mana ve mesaj ihtiva ediyor. Şöyle ki:

1910’da şarktaki aşiret mensuplarıyla sohbetinde söylediği bu sözün ardından muhatapları soruyorlar:

“Acaba daha Sultan Hamid gibi padişah tahta çıkmayacak mıdır? Eski hal olmayacak mıdır?”

Üstadın cevabı: “Acaba sizin şu siyah çadırınız parça parça edilip yandırılsa, külü havaya savrulursa, o külden yeniden çadır edip oturmak kabil midir?”

“Neden?” sualini de şöyle cevaplıyor:

“Zira eskiden bin adamdan yalnız onu mütenebbih (uyanık) iken, istibdat o dehşetli kuvvetiyle karşısında duramadı, parçalandı. Şimdi istibdadın kuvveti binden bire indi; tenebbüh ve iltihab-ı ezhan (zihinlerin uyanış ve aydınlanması) birden bine çıktı.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 233)

Görülüyor ki, Üstadın 100 küsûr sene önce artık padişahlığın eski gücüyle geri gelmesinin imkânsızlığını ve Meclise dayalı sistemden dönülemeyeceğini ifade sadedinde söylediği bir sözü tam tersine tek adamlığı “yeni hal” olarak gösteren bir bağlamda kullanılmak isteniyor.

Ama bu yorum, ülkenin tarihî ve güncel sosyolojik gerçekleriyle örtüşmüyor.