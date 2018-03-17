Nevşin Mengü'nün kardeşi alıkonulduğu araçta dövülerek boş bir araziye atıldı

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü, gözaltına alındı. Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi.

Gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran aynı zamanda eski CHP Manisa Milletvekili CHP'li Şahin Mengü'nün de oğlu olan Burak Mengü, "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım nereye diyorum kimse söylemiyor kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" paylaşımında bulundu. Burak Mengü'nün bu paylaşımını gazeteci Nevşin Mengü'de retweetledi.

Nevşin Mengü de “Biz de konuyu araştırıyoruz. Şu an Anadolu Yakasında gözaltına alınmış” diye konuştu.

"ARAÇTA DÖVÜP BOŞ BİR ARAZİYE BIRAKTILAR"

Attığın twetten yaklaşık bir saat sonra açıklama yapan Avukat Burak Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi. Avukat Mengü konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Burak Mengü “Suç duyurusunda bulunmayacak mısınız?” sorusuna ise yanıt vermedi.

"EMNİYET’İN HABERİ YOK"

Emniyet güçleri ise Avukat Burak Mengü’ye yönelik bir soruşturma olmadığını, bilgileri dahilinde böyle bir gözaltı işleminin de gerçekleşmediğini söylediler.

"EMNİYET'İN İÇİNDE KANUN TANIMAZ BİR YAPI MI VAR?"

Daha sonra gözaltıyla ilgili Twitter'da açıklama yapan Nevşin Mengü, "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" diye sordu.