Niğde'de çığ altında mahsur kalan dağcılardan biri kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı. Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü. Diğer dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor. Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor. AA

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