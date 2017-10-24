Niğde'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan’ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde AKP'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26’ sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Niğde Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, 18 Ekim’de başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine 16 AKP’li, 10 MHP’li ve 5 CHP’li üyesi bulunan Niğde Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için bugün toplandı. Mecliste CHP Grubu aday olarak Fatih Doğan’ı çıkarırken, AKP Grubu ise Rıfat Özkan’ı aday gösterdi. Yapılan ilk tur oylamada MHP’li meclis üyelerinin de desteklediği Özkan 26 oy alarak yeni başkan seçildi. CHP’nin adayı ise Doğan ise 5 oy aldı.

Okunma Sayısı: 708

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.