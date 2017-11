Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?

“Adaletsizlikten büyük vebal olabilir mi?” diyen Taha Akyol, Yargıtay’ın almış olduğu karara rağmen zayıf delillerle aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılanların neden tutuksuz yargılanmadıklarını sordu.

“MÜEBBET hapislik suçlardan veya terör örgütü üyeliği ya da örgüte yardım gibi suçlardan haklı olarak tutuklananlar, yargılananlar var. Ama haksız olarak hapis yatan masum insanlar da var.” diyen Taha Akyol Hürriyet’te yayınlanan dünkü ‘Ey adalet!’ başlıklı yazısında Yargıtay’ın kararını hatırlattı. Akyol şunları yazdı; “İnsanı “Ey adalet!” diye feryat ettiren husus, normal hukuk düzeninde soruşturma konusu bile olmayacak davranışların, meselâ bir restoranda karşılaşmanın suç delili sayılıp aylarca süren tutuklamalar yapılmasıdır. Gazeteci, yazar, akademisyen, kamu görevlisi, iş adamı ve esnaf tahliye edilmek veya mahkemeye çıkmak için aylarca hapishanelerde bekliyor. Kamuoyunda terörist, darbeci, casus diye “lekelenmeleri” ayrı bir adaletsizlik. Böyle haksız suçlama ve tutuklamaların bulunduğu dosyaların istinaf veya Yargıtay’da bozulması, önemle üzerinde durulması gereken bir sorundur. İşte Enis Berberoğlu casus diye çeyrek asır ağır hapse çarptırıldı; istinaf bozdu; casusluk yok diye karar verdi. (…)

Nazlı Ilıcak’la Ahmet ve Mehmet Altanların yargılandığı mahkemede dikkat çekici sıklıkta yargıç değişikliği yapılmış. Yargıtay ve istinaf hâkimlerinde böyle sıklıkla değişiklik yapılamaz. Buna “hâkim teminatı” diyoruz. İlk derece mahkemelerinde de değerli hâkim ve savcılar var elbette fakat hâkim teminatının yetersiz olduğu besbellidir. Bu yüzden konumları baskıya açıktır. Adalete yardımcı olmak duygusuyla Yargıtay’ın iki önemli kararını zikretmek istiyorum: - Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin iyi niyetli “sempatizan”la gizli ve yasadışı faaliyetlere bilerek katılan “örgüt üyesi”ni ayıran kararı. (No: 2017/5155) - Aynı dairenin, darbeye katılım ve yardım suçlarının ancak “bu özelliğini bilerek kasten” yapılan eylemlerle oluşacağını belirten kararı. (No: 2017/4758) Bu kararlara uygun konumdaki gazeteci, akademisyen, iş adamı, esnaf, her kimse, sonunda aklanacaktır. Niye tutuksuz yargılanmıyorlar? Adaletsizlikten büyük vebal olabilir mi?”

Abdülhamit Gül'ün dikkatine sunuyorum

Şu sorunu, HSK üyelerinin ve adalet duyarlılığı olduğu söylenen Bakan Abdulhamit Gül’ün dikkatine sunuyorum: Gencecik hâkimlerin ağır ceza mahkemesi başkanı olduğu, birkaç aylık yıldırım stajla hâkim ve savcı atamalarının yapıldığı sistemde böyle zayıf iddianamelerle tutuklamalar yapılması içinize siniyor mu? Daha tecrübeli ve birikimli hâkimlerin görev yaptığı İstinaf mahkemelerinde ve Yargıtay’da hukuk daha bir kendini gösteriyor, değil mi?