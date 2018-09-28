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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Normalleşme ancak hukukla olur

28 Eylül 2018, Cuma
Tırmanan Türkiye-Almanya geriliminin ancak ‘hukukla’ düzelebileceğini belirten Alman yetkililer ‘hukukun üstünlüğü temin edilmeli’ dedi.

Son iki yılda Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan büyük gerilim, ekonomik ve ticari alanda işbirliğine de büyük darbe vurdu. Alman hükümeti, Türkiye’ye yönelik kredi ve hibe musluklarını kıstı, savunma ihaleleri durdu ve “ tutuklanabilirsiniz” uyarıları nedeniyle Alman turistler başka ülkeleri tercih etti. Son aylarda ise ikili ilişkilerde yumuşama belirtileri gözleniyor. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde tarafları zorlu bir gündem bekliyor. Toplantıya ilişkin öngörülerde bulunan Alman hükümet çevreleri, gerilimin en çok tırmandığı dönemlerde bile Ankara ile diyalog kapısının kapatılmadığına dikkat çekerken, Erdoğan’ın Berlin’i ziyaret ederek ilişkileri normalleştirme isteğini olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte, normalleşmenin ancak AKP hükümetinin demokrasi ve hukuk devleti gibi alanlarda somut adımlar atmasıyla gerçekleşebileceğini kaydediyorlar.

Hukukun üstünlüğü temin edilmeli 

Hükümet çevreleri, Türkiye’de 24 Haziran sonrasında yürürlüğe giren yeni yönetim sistemi ile ülkedeki ‘en önemli kişi’ olarak konumunu güçlendiren Erdoğan ile özellikle ekonomi, yasa dışı göçün önlenmesi ve güvenlik alanlarında diyalog ve işbirliğinin kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Ancak Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Merkel hükümetine göre bu alanlarla sınırlı bir işbirliği bile uluslararası alanda yalnızlaşan Erdoğan’ın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının temini yönünde adım atmasını, Almanya’nın bazı beklentilerini karşılamasını gerekli kılıyor.

Adalete katkı sağlamakla mükellefiz

Afrika Sendikalar Birliği Örgütünün (OATUU) 41’inci Genel Kurulunda katılımcılara hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Barış yoksa yüksek ücretin, güvenlik yoksa kapsayıcı sosyal güvenliğin değerinden, öneminden ve varlığından söz etmenin mümkün olmadığını en iyi biz biliriz’’ dedi. Yalçın açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: “Emek örgütleri, emek mücadelesinin liderleri olarak sadece emeğimizin hakkı noktasında ekonomiden-pastadan hakkımız olan payı almakla mükellef değiliz. Biz emek örgütleri barışın, huzurun, kalkınmanın, adaletin, bireyin ve toplumun güvenliğinin sağlanmasında da payımızın, katkımızın olmasıyla da mükellefiz aynı zamanda. Barış yoksa yüksek ücretin, güvenlik yoksa kapsayıcı sosyal güvenliğin değerinden, öneminden ve varlığından söz etmenin mümkün olmadığını en iyi biz biliriz.”

 

‘Yargı bağımsızlığı’ vurgusu

Alman hükümetinin Türkiye’nin ekonomik istikrarına önem verdiğini, bugüne kadar yaptığı siyasî açıklamalarla da bunu gösterdiğini belirten Alman yetkililer, benzer mesajların Erdoğan’ın Berlin ziyaretinde de verilebileceğini ancak ekonomik ve mali alanda somut adımların ise ancak Ankara’nın atacağı somut adımlara bağlı olacağını vurguluyorlar. Alman hükümeti, bundan sonra ekonomik ve mali işbirliğinin geliştirilmesinin, “hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının temini doğrultusunda adım atılmasına” bağlı olacağı mesajını veriyor.

Etiketler: türkiye, almanya
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