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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

29 Ocak 2017, Pazar 11:02
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Terörle mücadelenin bu durumda olmasından kaynaklı bedelli askerlik herhangi bir biçimde gündemde değildir. Yakın zamanda da gündemimizde olmayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

İşte Kurtulmuş'un öne çıkan açıklamaları:

Referandum önümüzdeki önemli bir meseledir. Ama bu referandumu da şöyle görmemek lazım; her şey bu referanduma bağlı şeklinde görmemek lazım. Referandum olacak ne sonuç çıkarsa çıksın başımızın üstünde Türkiye yoluna devam edecek. Demokrat olmak bunu baştan kabul etmek demektir. Yani referandumdan benim istediğim çıkmazsa bu millet yanlış yapıyor yok böyle bir şey. Bu millet bizim kanaatimizce çok yüksek oranda evet oyu verecektir ama ne karar verirse versin başımız gözümüz üstüne.

Ben hiçbir seçimde net bir oran söylemem. Nihayetinde sandıkta karar milletindir. Rahat bir evet çıkacaktır. Bana rakam söyletmeyin ama...

ERDOĞAN MEYDANDA OLACAK MI?

Şartlara göre kendi vereceği bir karardır. Herhalde 6 aylık programı bellidir. Rutin olarak devam eden programlar var. Zaten her gün sahada olan birisi. Bu sorunun geçerli bir soru olmadığını düşünüyorum. Referandumla ilgili kanaatlerini halkla paylaşabilir. Halkın içinde zaten olacak.

'BEN DE VARIM' KAMPANYASI

Rıdvan'dan başladı zaten. Ben de katıldım. Ali Şan ile Ece Erken beni davet ettiler ben de katıldım. Demokrasinin güzelliği burada zaten. Burada dikkat etmek gereken şey şu herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Biri evet ya da hayır dedi diye linç kampanyası yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Herkes rahat olsun. Rıdvan bunu söylediyse kendi içinden geleni söylemiştir.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Söylediğim çok net bilerek çarpıtıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'na soru soran muhabir zaten yönlendirici bir soru soruyor. Zaten sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabından da anlaşılıyor, 'eğer böyleyse' diyor. Yani dinlemediği ya da okumadığı anlaşılıyor. Bir de diyor ki 'Numan bey gibi birisi' yani benim böyle bir şey söylemeyeceğimi zihnen biliyor. Soru şuydu; Referandum sırasında terör eylemleri artabilir mi? Dediğim şu: Türkiye Suruç katliamından bu yana DEAŞ'ın PKK'nın ve FETÖ'nün saldırısı altındadır. Bu süre içerisinde gerçekten milleti korkutmak terörize etmek milleti canından bezdirmek için terör eylemleri artabilir, suikastlar olabilir. Buna karşı uyanık olalım demek için söylenmiş bir sözdür. Referandumda evet çıkmaması için bu terör örgütleri kullanılabilir. Sonuçta millet gerçekten iradesini ortaya koyduktan sonra terör örgütleri diz çökerler. Hangi akıl hangi ahlak hangi vicdan hükümet terörü destekliyor diye bu cümlelerden bunu çıkartabilir.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Terörle mücadelenin bu durumda olmasından kaynaklı bedelli askerlik herhangi bir biçimde gündemde değildir. Yakın zamanda da gündemimizde olmayacak.

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  • Mehmet Albayrak

    29.01.2017 11:30:39

    Tam tersini düşünün bugüne kadar hep böyle olmamış mıydı

Risale-i Nur Külliyatı

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