Numan Kurtulmuş'tan 'bedelli askerlik' açıklaması

​Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili soruya, 'Bakanlar Kurulu'na gelen böyle bir teklif yok' diye cevap verdi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, aynı zamanda bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı. Konuşmasından satır başları: Bedelli askerlik Bedelli askerlik sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan bir tanesi. Bakanlar Kurulu'na gelen böyle bir teklif yoktur. Kurtulmuş'un gündemimizde yok dememesi dikkat çekti. AA

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