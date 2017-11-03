"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Nur’a 3. duruşmada da tahliye yok

03 Kasım 2017, Cuma
Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç’a hakkında açılan dâvânın 3. duruşmasında da yine tahliye kararı verilmedi.

248 gündür tutuklu bulunan arkadaşımız Nur Ener Kılınç 3. duruşmasında bir kez daha hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen 3. duruşmada savunmasını yapan Nur Ener Kılınç’a yine tahliye verilmeyerek bir sonraki duruşma tarihi yaklaşık 4 ay sonraya 20.02.2018’ye verildi.

Tutukluluğunun 247. gününde, hakkında açılan dâvânın üçüncü duruşmasına katılan Nur’un kendi ve avukatının tahliyesi yönündeki talepleri bir kez daha reddedildi. Savcı verilen her kararda tekrarlanan ‘kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanamamasını’ gerekçe göstererek tutukluğa devam kararının verilmesini talep etti.

Dâvâya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise tutukluluğun devamına karar verdi. Heyet, Nur Ener Kılınç’ın savunmasında belirttiği sağlık problemlerini, psikolojik durumunu, sabit ikametgâh sahibi olma kriterlerini ve adlî kontrol şartlarını taşıdığını belirtmesine rağmen bu etkenleri göz önünde bulundurmadı.

 

Okunma Sayısı: 3594
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Nigar

    3.11.2017 21:28:28

    Nur ve Nurlar gibi binlerce masum ve mazlum gözümüzün nurları için, Nurlar karanlığı boğuncaya dek dua ve tevekkülle sabretmeye devam

  • HÜSEYİN İLHAN

    3.11.2017 10:40:06

    NUR'dan korkan yarasalardır.Onlarda KUDUZ MİKROBU TAŞIR.Dikkatli olmak lazım.Bulaşıcıdııır,ölümcüldüüür.

  • Fatih

    3.11.2017 06:36:45

    Allah asla ihmal etmiyor nur hanımı. Dua etmeye devam ediyoruz her vakit namazında . Adalet yerini bulmalı bu yanlış sürdürülmemeli.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.