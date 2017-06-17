Nur'a yine tahliye yok: ''Anneme söyleyin ağlamasın''

Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç’a hakkında açılan davanın 2. duruşmasında da tahliye kararı verilmedi. Duygusal anların yaşandığı mahkeme salonundan çıkarken Nur, ‘anneme söyleyin ağlamasın’ dedi.

Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç 2. duruşmasında hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen 2. Duruşmada savunmasını yapan Nur Ener Kılınç’a yine tahliye verilmeyerek bir sonraki duruşma tarihi yaklaşık 5 ay sonraya 02.11.2017’ye verildi. Tutukluluğunun 108. gününde, hakkında açılan dâvânın ikinci duruşmasına katılan arkadaşımız Nur’un kendi ve avukatının tahliyesi yönündeki talepleri bir kez daha reddedildi. Dâvâya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verirken, Nur Ener Kılınç’ın savunmasında belirttiği sağlık problemlerini, psikolojik durumunu ve sabit ikametgah sahibi olma kriterlerini göz önünde bulundurmadı.

Onu tanıyan zindanda da olsa bahtiyardır

Gazetemiz yönetici ve çalışanlarının da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, Nur Ener’in savunmasını sürekli müdahale ederek dinledikten sonra bir önceki duruşmada öne sürülen yazışmaların tamamlanmadığı ve BTK raporunun gelmediği gerekçeleriyle tutukluluğunun devamına karar verdi. 109 gündür tutuklu bulunan Nur, kararın ardından ‘Allah’a güveniyorum. Onu tanıyan zindanda da olsa bahtiyardır’ dedi. Askerler tarafından salondan çıkarılırken ‘Anneme söyleyin ağlamasın’ cümleleri ise herkese duygusal anlar yaşattı.