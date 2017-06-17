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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Nur'a yine tahliye yok: ''Anneme söyleyin ağlamasın''

17 Haziran 2017, Cumartesi 00:20
Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç’a hakkında açılan davanın 2. duruşmasında da tahliye kararı verilmedi. Duygusal anların yaşandığı mahkeme salonundan çıkarken Nur, ‘anneme söyleyin ağlamasın’ dedi.

Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç 2. duruşmasında hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen 2. Duruşmada savunmasını yapan Nur Ener Kılınç’a yine tahliye verilmeyerek bir sonraki duruşma tarihi yaklaşık 5 ay sonraya 02.11.2017’ye verildi. Tutukluluğunun 108. gününde, hakkında açılan dâvânın ikinci duruşmasına katılan arkadaşımız Nur’un kendi ve avukatının tahliyesi yönündeki talepleri bir kez daha reddedildi. Dâvâya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verirken, Nur Ener Kılınç’ın savunmasında belirttiği sağlık problemlerini, psikolojik durumunu ve sabit ikametgah sahibi olma kriterlerini göz önünde bulundurmadı. 

Onu tanıyan zindanda da olsa bahtiyardır

Gazetemiz yönetici ve çalışanlarının da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, Nur Ener’in savunmasını sürekli müdahale ederek dinledikten sonra bir önceki duruşmada öne sürülen yazışmaların tamamlanmadığı ve BTK raporunun gelmediği gerekçeleriyle tutukluluğunun devamına karar verdi. 109 gündür tutuklu bulunan Nur, kararın ardından ‘Allah’a güveniyorum. Onu tanıyan zindanda da olsa bahtiyardır’ dedi. Askerler tarafından salondan çıkarılırken ‘Anneme söyleyin ağlamasın’ cümleleri ise herkese duygusal anlar yaşattı.

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  • yusuf

    17.06.2017 15:57:05

    Gariplerle başlayıp gariplerle devam eden HAKKIN yolunda Gayesi Rabbin rızasından başka derdi olmayıp da hiç beklenmedik şekilde çile çeken gariplere Rabbimiz bir çıkış yolu var et....yoksa bu masumlara dilsiz şeytanlardan hayır yok....

  • HÜSEYİN İLHAN

    17.06.2017 12:00:53

    TAHLİYE olması beklenirken 5 ay sonrasına mahkeme günü vermenin aklı-mantık,iz'an,insaf,vicdan ve adalet için gerekçesi olamaz.Yapılan düpedüz ZULÜM dür.Gerekçeye bakarsanız istenilen deliller gelmemişmiş.Yahu ahngi asırda yaşıyoruz.Siz isteseniz bu deliller 10 dakikada gelir.Kimi akndırıyorsunuz,YARGININ SİYASİ VESAYET ALTINDA olduğunun hiiiç şüphe götürmeyen bir delilidir.Bu karar ile HAK-HUKUK-ADALET TARİHİNE KARA YAZILARLA KAZINDINIZ.KIYAMETTE MAHŞERİNO ÇETİN AZAP GÜNÜNDA YALIM YALIM ATEŞ İLE PARLATILARAK BU SİZE DÖNECEKTİR. NUR'dan KORKAN YARASALARDIR.O mahluklarda KUDUZ MİKROBU TAŞIR.

  • Engin küçük

    17.06.2017 07:30:07

    Rabii kredisine ve yakınlarına sabirlar dayanma gücü versin.

  • Ali Tam

    17.06.2017 06:12:23

    Bu bir hukuk skandalidir. Sizin tutuklu tutma delilleriniz nerede? Varsa delilleriniz kararinizi veriniz yoksa serbest birakmak zorundasiniz, zira deliller yetmiyorsa kimseyi tutuklu tutamazsiniz. Hukuk Fakultesi 1. sömestre bilgisi!

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

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