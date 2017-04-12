Nur: Buradaki herkes gazete ve çalışanları için duâ ediyor

Gazetemiz çalışanı Nur Ener 43 gündür cezaevinde. Hakkındaki somut olmayan suçlamalar sebebiyle tutuklu bulanan Nur Ener’in ailesi haftalık görüş günü münasebetiyle kızlarını cam arkasından da olsa görme fırsatı buldular.

Kızlarını ziyaret eden aile, Nur’un moralinin iyi olduğunu, cezaevinde geçirdikleri sürenin büyük bir bölümünü ibadetlerle geçirmeye devam ettiklerini, havaların ısınmasıyla açık hava alanlarına daha fazla çıktıklarını söylediğini bildirdi. Nur’un ve aynı cezaevindeki diğer arkadaşlarının Yeni Asya gazetesini büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirten anne Nazan Ener, Nur’un “Buradaki herkes gazete ve çalışanları için dua ediyor. Gazete burada bize moral oluyor, herkes bütün yazıları tekrar tekrar okuyor” dediğini aktardı.

Çocuklar, annelerine cam arkasından bakıyor

Anne Nazan Ener, kızlarıyla konuşmasında ona sürekli moral vermeye çalıştıklarını ve etrafında Nur’dan daha zor durumda olan insanların olduğunu gördükçe üzüntüsünün daha da arttığını belirterek, “Görüşe gittiğimizde annelerini görmeye gelen küçük çocukları görüyorum. Onların cam arkasındaki annelerine ulaşma isteği beni daha çok üzüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun, herkes için çok zor bir durum” dedi.