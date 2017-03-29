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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Nur’dan herkese teşekkür

29 Mart 2017, Çarşamba 23:59
29 gündür hürriyetiden mahrum olan Nur Ener’in ailesi önceki gün kızlarıyla görüştü. Ailesi kızları Nur’un herkese selâm söylediğini, kendisine duâ edenlere teşekkür ettiğini anlattılar.

29 gündür özgürlüğünden mahrum olan Nur Ener’in ailesi önceki gün kızlarıyla kapalı görüşmede biraraya geldiler. Nur’un ailesi, yaklaşık bir aydır sıkıntılı bir süreç geçiren kızlarını görebildikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, Nur’un herkese selâm söylediğini, kendisine dua edenlere teşekkür ettiğini anlattılar. 

Nur’un annesi Nazan Ener, “Kızımı gördüğüm için mutlu oldum. Bu sefer Nur’u daha iyi gördüm. Morali iyiydi. Koğuş arkadaşlarıyla pencereleri varmış oraya kuşlar için ekmek kırıntısı koyuyorlarmış, kuşlar geliyormuş ve mutlu oluyorlarmış. Ne kadar çok kuş geliyorsa o kadar sevinip birbirlerine anlatıyorlarmış” dedi. 

Gazeteleri alamıyormuş

Anne Ener, Nur’un abonelik yaptığı halde halen gazete alamadığını anlatarak şöyle devam etti: “Avukatı aracılığıyla götürülen gazeteler de henüz verilmemiş. Bunun dışında kantinden ısmarladıkları portakal gibi yiyecekler birkaç gün sonra ancak gelebiliyormuş. Genel olarak günlerini ibadetlerini yaparak geçiriyormuş. Namazlarını kılıp, tesbihlerini çekiyormuş.”

Annesinin eşarbıyla uyuyor

29 Nisan’da nikâhı olduğu için düğün hazırlığı yapan Nur’un eşyaları da gelmeye başladı. Nişanlısı ve ailesi Nur’un bıraktığı yerden hazırlıkları tamamlamaya devam ediyor. Ablası gelinliğiyle ilgilenirken annesi, babası ve nişanlısı da İstanbul’da yaşayacakları evi kızlarının geleceği gün için hazırlamaya devam ediyor. Nur annesine sık sık evi ile alâkalı sorular sormuş. Ayrıca Nur, ilk günlerde verilen kıyafetler arasında annesinin eşarbı olduğunu ve o eşarbı yanağının altına koyup uyuduğunu anlatmış. 

İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: nur ener
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  • Nurun Ala Nur

    29.03.2017 06:39:41

    Ağlıyorum ve dua ediyorum ki bir an önce çıksın düğününü ilan ettikleri vakit olan 29 Nisan 2017 de huzurla yapsınlar

Risale-i Nur Külliyatı

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