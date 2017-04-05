Nur’dan selâm var

Gazetemiz çalışanı Nur Ener 36 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldı.

Haftalık görüş günü dolayısıyla annesi ve babasıyla kapalı görüş gerçekleştiren Nur Ener’den kendisine dua edenlere ve bütün sevdiklerine selâm var. Dördüncü kez kızlarını ziyaret eden aile, Nur’un moralinin iyi olduğunu, cezaevinde geçirdikleri sürenin büyük bir bölümünü ibadetlerle geçirdiklerini anlattığını söyledi. Anne Nazan Ener, “Nur bol bol Kur’ân-ı Kerîm okuyormuş, günlük ibadetlerini yapmaya devam ediyorlar, bunu dışında bir de mendile kuş işlemeye başlamış, zamanları böyle geçiyor” dedi.

Ailemle arama cam koydular

Anne Nazan Ener ve baba Uğur Ener, Nur’un ziyaretleri sonrasında yazdığı notlardan bahsettiğini belirterek, onlar için yazdığı cümleleri bizlerle paylaştılar. Nur Ener nişanlısı Recep Kılınç için, “Metaneti ve sinesi dağlar kadar geniş olan nişanlım Recep, gelinlik giymek için gün sayan bir kıza deli gömleği giydirmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum. Ama başaramayacaklar, sabır ve sadakatle bunları aşacağız inşallah” ifadeleriyle duygularını paylaşırken, ailesi için, “Annem gözlerinde baharda güneşi getirmişti adeta, babamın metaneti kalbine döküp göstermediği gözyaşları uzakta da olsa bana güç veriyor. Güneş doğdu benim için gece gibi, annemle babamın arasına cam koyanları Allah’a havale ediyorum” şeklinde cümleler yazdığını anlattılar.