Nur, duâ bekliyor

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç 304 gündür Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda özgürlüğünden mahrum.

Ailesi ile dün açık görüş gerçekleştiren Nur’un herkese selâmı var ve herkesten dua bekliyor. Bugün aylık tutukluluk incelemelerinden biri yapılacak Nur için bizler de duâediyoruz ve bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Eşi Recep Kılınç’tan aldığımız bilgilere göre Nur’un geçen hafta koğuşu değişmişti. Bu haftaki görüşte ailesine yeni koğuşundan ve yeni arkadaşlarından bahsetmiş. Neredeyse bir yıla yaklaşan tutukluluğunun bir an önce sona ermesini isteyen Nur ve ailesi bu sürecin bir an önce sona ermesini istiyor.