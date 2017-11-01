Nur duruşmaya hazırlanıyor

Özgürlüğünden 246 gündür mahrum olan arkadaşımız Nur Ener Kılınç ailesiyle haftalık görüşlerinden birini daha gerçekleştirdi.

3. Duruşması 2 Kasım Perşembe (yarın) günü yapılacak Nur, herkesten duâ beklerken, “Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur” sırrınca sağlam durup metanetimi korumaya çalışıyorum” diyor. Yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan ve 3. duruşmasına hazırlanan Nur’dan ailesi aracılığıyla haber alabiliyoruz. Son görüşmesinden izlenimlerini ve duygularını anlatan eşi Recep Kılınç, “2 Kasım’daki 3. duruşmamızda adaletin tecelli edip eşimin özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum ve bekliyorum. Destekleriyle ve duâlarıyla bizi yalnız bırakmayan herkese, özellikle Kâzım Güleçyüz abimize ve Yeni Asya gazetesi çalışanlarına ve okurlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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