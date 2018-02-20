Nur Ener Kılınç hakkında tahliye kararı

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç yaklaşık bir yıllık tutukluluğunun ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Nur’un tahliyesi başta ailesi olmak üzere bütün Yeni Asya Camiasında sevinçle karşılandı.

357 gündür özgürlüğünden mahrum olan arkadaşımız Nur Ener Kılınç’a dünkü duruşma sonucu tahliye kararı çıktı. Yaklaşık bir senedir Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Nur ev hapsi verilmek kaydıyla tahliye edildi. Nur’a, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 4. duruşması sonrasında tahliye çıkması başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini mutluluğa boğdu.

26. Ağır Ceza Mahkemesi ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Bir sonraki duruşma ise 19 Nisan’a ertelendi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: “Sanık hakkında CMK 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri ile CMK 109/3-j maddesi uyarınca konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulamasına, dosya tekemmül etmiş olduğundan celse arasında esas hakkında mütalaa sunmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na Tevdiine, Bu nedenle duruşmanın 19/04/2018 günü 14:45 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.”

Yaklaşık bir yıl oldu

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yalnız kaldığı evine gece yarısı gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan ve evinde arama yapılan muhabirimiz Nur Ener Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Mesnetsiz suçlamalar sebebiyle yaklaşık 3 gün karakolda gözaltında tutulan N. Nur Ener, Çağlayan Adliyesi’ndeki 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiş ve ardından Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderilmişti. Nur’un tahliyesi sevindirirken uygulanan adlî kontrol şartı ve yurtdışı yasağı bu sevincin buruk yaşanmasına neden oldu.