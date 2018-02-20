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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Nur Ener Kılınç hakkında tahliye kararı

20 Şubat 2018, Salı 12:32
Arkadaşımız Nur Ener Kılınç yaklaşık bir yıllık tutukluluğunun ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Nur’un tahliyesi başta ailesi olmak üzere bütün Yeni Asya Camiasında sevinçle karşılandı.

357 gündür özgürlüğünden mahrum olan arkadaşımız Nur Ener Kılınç’a dünkü duruşma sonucu tahliye kararı çıktı. Yaklaşık bir senedir Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Nur ev hapsi verilmek kaydıyla tahliye edildi. Nur’a, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 4. duruşması sonrasında tahliye çıkması başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini mutluluğa boğdu.

26. Ağır Ceza Mahkemesi ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Bir sonraki duruşma ise 19 Nisan’a ertelendi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: “Sanık hakkında CMK 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri ile CMK 109/3-j maddesi uyarınca konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulamasına, dosya tekemmül etmiş olduğundan celse arasında esas hakkında mütalaa sunmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na Tevdiine, Bu nedenle duruşmanın 19/04/2018 günü 14:45 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.”

Yaklaşık bir yıl oldu

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yalnız kaldığı evine gece yarısı gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan ve evinde arama yapılan muhabirimiz Nur Ener Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Mesnetsiz suçlamalar sebebiyle yaklaşık 3 gün karakolda gözaltında tutulan N. Nur Ener, Çağlayan Adliyesi’ndeki 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiş ve ardından Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderilmişti. Nur’un tahliyesi sevindirirken uygulanan adlî kontrol şartı ve yurtdışı yasağı bu sevincin buruk yaşanmasına neden oldu.

Haber Merkezi

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Yorumlar

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  • SEDAT KILINÇKIRAN

    21.2.2018 09:06:14

    Allahım tüm masumların, tüm suçsuz gariban, mağdur ve mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Tüm haksızlığa uğrayanların da bir an önce sevdiklerine kavuştursun Yüce Mevlam

  • Nalan

    21.2.2018 01:51:50

    Eşim 18 ayi geçti. Bizim dualarımızın kabulü için lütfen bize dua edin. Çünküsizin dualarınız kabul görüyor.

  • Ali Tam

    21.2.2018 00:52:39

    Baslayan bir sey mutlaka biter. Ama bu kez artik tahliye olacagi cogumuza malum olmus gibiydi. yorumlar. Son yorumumda 365 gün olmayacak yazacakken son anda vazgectim. Demek ki Nur kizimizin Medrese-i Yusufiye'de devletin misafiri olarak riziklanmasi bu güne kadarmis, Nur kizimiz Nurcular arasinda en uzun Medrese-i Yusufiye de bulunan bayan serefine de nail oldu. Hem gecmis olsun hem de sabr-i cemilinden ve metanetinden ötürü tebrikler.

  • Mehmet Türkoğlu

    20.2.2018 23:57:37

    Yakın çevremizde üzun süre suçsuz yere, içeri girip tahliye olanlar hakkında hiçbir zaman ACABA🤔🤔 kelimesini kullanıp, şüpheye düşmedik... ELHAMDÜLİLLAH 👏👏👏👏

  • Abdullah TUNÇ

    20.2.2018 23:39:19

    Nur gibi, Cenab-ı Hak bütün masum ve mağdurlara biran evvel tahliye nasip etsin,hürriyetlerine kavuştursun.Geçte olsa adaletin tecellisi sevindirici.

  • Abdurrahman KOÇAK

    20.2.2018 21:03:44

    Bugünkü tahliye haberi,bugünkü Yeni Asyadaki Sayın İbrahim Özdabakın karikatürü, yarınki Yeni Asyanın 49.kuruluş yıldönümü ve tüm bayilerde olacak olması güzel bir tefavuk...Herşey İnayet altında...

  • Sema

    20.2.2018 20:11:16

    Yeni tanıştığım ve 1.5 yıldır okuduğum gazetenizin değerli üyesine ismen dualarimda yer vermiştim.hepinizin gözü aydın darısı diğer masumların başına.Giyaben evimizin kızı olan Nurumuza da selamlar.Hepinizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun.ALLAH a emanet olun.

  • Baycan

    20.2.2018 20:08:32

    Geçmiş olsun Sağlık ve afiyet dileğiyle. Darısı diğer mazlumlara.

  • Faruk

    20.2.2018 19:58:24

    Elhamdulillah. Rabbim basta yurekleri evlatlarinin hasretyle yanan mumine kardeslerimiz olmak uzere tum masumlari sevdiklerine kavustursun insallah.Lutfen bundan sonra da sesinizi kismayin. Mazlumlarin tek ümidisiniz

  • Yasar gunel

    20.2.2018 19:27:04

    Gecmis olsun. Sevindim. Tebrikler.

  • Erol

    20.2.2018 19:25:08

    Çok şükür daha güzel ğünlerde gelecek

  • Mehmet

    20.2.2018 19:20:54

    Elhamdülillah inşallah tam hürriyetine de kavuşursun bacım

  • esra

    20.2.2018 19:08:05

    çoook çookk şükür.. elhamdülillah kardeşimizin bi ömür yeni hayatında mutlulukları olsun ... ve darısı tüm tahliye bekleyenlere

  • Hasan unlu

    20.2.2018 16:41:23

    Cok sukur darisi tum masumlarin basina.

  • İsmail Cebecili

    20.2.2018 16:22:35

    Karikatürümüzün/İbrahim Bey'in Duası kabul oldu. Tebrikler. Galiba çok AMİN diyen oldu.....

  • HÜSEYİN SÖNMEZ

    20.2.2018 15:51:09

    Darısı diğer mazlumların başına olur inşallah.

  • Necati

    20.2.2018 15:45:28

    Nihayet, şükürler olsun Bu tahliye kararı tam 49m yıla tefavuk etmeside ayrı bir guzellik. Oldu. Yeni hamlemizin basarısına da bir mujdedir inşaallah...

  • ali

    20.2.2018 15:40:15

    NİYE Tutuklandi ki....geçmiş olsun...

  • ahmet

    20.2.2018 15:15:32

    Şükürler olsun

  • Mustafa

    20.2.2018 15:10:35

    Elhamdülillah, Rabbim tüm masumların beraatini, hakların sahiplerine iadesini görmeyi nasip etsin, kayıp zannettiğimiz zaman ve malların manevi kazanç kapıları olduğunu unutturmasın...

  • Said Yüksekdağ

    20.2.2018 15:02:29

    Geçmiş olsun.. Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın inşallah.. Darısı, haksız yere yatan masumların başına..

  • Hüseyin İbrahim

    20.2.2018 14:59:58

    Günleri sayıyorduk İnşaallah 225 gün olmaz dedik geçti. Bir yıl olmaz dedik Allah a hamd olsun. Rabbim tüm mazlum be mağdurların yardımcısı olsun. İki cihanda aziz eylesin.

  • cemal.ozkaya

    20.2.2018 14:45:34

    inşaallah gizli günahlarına kefaret olmuştur.

  • sevim

    20.2.2018 14:42:26

    allahım şükürler olsun darısı hüküm giyenlere yada sırada bekleyen masumlarımıza.

  • YAHYA YILDIZ

    20.2.2018 14:37:51

    Başta Nur kardeşimize, anne-babasına, eşi Recep beye, tüm sevdiklerine ve Yeni ASYA camiamıza mahkemenin bu kararı -oldukça geç te olsa- hayırlı olsun...Darısı ve devamı o hain kalkışma ile uzaktan yakından ilgi ve alaksı olmayan onbinlerce nice mağdur ve mazlumların da en kısa zamanda eş, çocuk ve sevdiklerine kavuşmaya vesile olsun inşaallah...Bu tahliye de gösteriyor ki küfür devam eder, zulüm devam etmez...

Risale-i Nur Külliyatı

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