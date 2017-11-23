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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Nur hizmeti inayet altında

23 Kasım 2017, Perşembe
Fırtınalı zamanlarda çelik gibi bir metanete sahip olmanın Allah’ın inayetini düşünmekle mümkün olacağını belirten Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz, “Risale-i Nur buna delildir” dedi.

Bizim Aile Dergisi Genel Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz, “Şu fırtınalı zamanlarda çelik gibi bir metanete sahip olmamız, Allah’ın inayetinin bizimle olduğunu düşünmemizle mümkün olacaktır. Risale-i Nur buna delildir” dedi. İzmir Yeni Asya Temsilciliğinin ev sahipliğinde düzenlenen “Lâ-hikalar Penceresi’nden Nur Talebeleri’nin Duruşu” konulu seminerde konuşan Güleçyüz, lâhika mektuplarını okumanın önemine dikkat çekerek, imanî bahisleri okuyanların imanlarının ziyadeleştiğini, fakat lâhikaları okuyanların içtimaî hadiseler karşısında nasıl davranacaklarını öğrendiklerini belirtti.

“Lâhikalardan çıkaracağımız ilk ders tesanüd dersidir. Tesanüdün en güzel şekli de meşverettedir” diyen Güleçyüz lâhikalardan çıkarılacak diğer dersin ise sabır olduğunu vurgulayarak, “Şu fırtınalı zamanda çelik gibi bir metanete sahip olmamız, Allah’ın inayetinin bizimle olduğunu düşünmemizle mümkün olacaktır.” dedi. 

EN FENA PLAN: MEŞREPTE AYRILIK

Risale-i Nur’u  delil gösteren Güleçyüz, “Nurları sarsmak için en fena plan, Nur Talebelerini birbirinden soğutmak, usandırmak, meşrep ve fikir cihetinden birbirinden ayırmaktır” dedi. Yasemin Güleçyüz’den sonra söz alan Meryem İlhan da “Müdafaaların Penceresi’nden Nur Talebeleri’nin duruşu” konulu bir seminer verdi. “Müdafaaları okuyanlar inandıkları dâvâyı farklı  çevrelerde nasıl savunmaları gerektiği dersini alırlar” diyen İlhan, “Bediüzzaman’ın savunmalarını da bu çerçevede ele almak lâzım. Savunmasının sebebini bilmek için, Üstada neden saldırılar yapıldığını iyi bilmek lâzım. Üstad haksızlığa, zulme, kanunsuzluğa karşı durmuş, mücadele etmiştir” diye konuştu.

İzmir - Lütfiye Kef

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