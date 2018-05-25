Nur için karar: Ev hapsine devam

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç hakkındaki davanın son duruşmasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 7.5 yıl hapis ile ev hapsine ve yurt dışına çıkış yasağına devam kararı verdi.

Avukatımız Mustafa Özbek karara itiraz edeceklerini söyledi.

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