Nur sabırla adaleti bekliyor

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç 267 gündür özgürlüğünden mahrum.

Ailesiyle kapalı görüşlerden birini daha gerçekleştiren Nur’un iyi olduğunu ve sabırla adaletin tecellisini beklediğini öğrendik. Görüş sonrası bilgi veren eşi Recep Kılınç şunları söyledi; “Eşimin tutukluluğunda bugün 266. gün. Eşimin annesi, babası ve ablası ile kapalı görüş gerçekleştirdik. Bu haftaki görüşe ablası Rana’nın da gelmesi, ikisine de moral oldu. Nur’u iyi gördüm, vaktini iyi değerlendirmeye gayret ediyor. Kitap okuyor, yürüyüş yapıyor ve el işi çalışmalarına devam ediyor. Haftaya açık görüş olduğu için heyecanlıyım. Devam eden imtihanımızda pes etmek yok, sağlam durmaya devam ediyoruz.”

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