Nur talebesi Hüsmen Duran vefat etti

1932 yılında Konya’da doğan ve Risale-i Nur okuduğu için mahkemeye verilen Nur talebelerinden biri olan Hüsmen Hüseyin Duran vefat etti.

Uzun süredir rahatsızlığı bulunan Hüsmen Duran, sağlık durumu kötüye gittiği için bir ay önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşan Duran, Önceki gün Konya’da vefat etti. Konya - Yeni Asya

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