Nur’un bayram mesajı

Ramazan Bayramını da tutuklu olarak geçiren ve 117 gündür tahliyesi beklenen arkadaşımız Nur Ener Kılıç, bütün mağdurların bayramını kutladı.

Nur’un mesajı şöyle: “Kapalı görüşte evlâdına dokunamayıp cama dokunarak yüreği yanan bütün annelerin ve benim annemin bayramı mübarek olsun. Dağlar kadar dik duruşuyla evlâdına güç olan tüm babaların ve benim babamın bayramı mübarek olsun. Eşi cezaevinde olup da sadakat destanı yazan bütün eşlerin ve benim eşimin bayramı mübarek olsun. Bütün mağdurların ve beni onuru kabul edip korkmadan hakikatin gür sesi olan Yeni Asya yönetiminin, çalışanlarının ve okurlarının bayramı mübarek olsun. O’nu tanıyan zindanda da olsa bahtiyardır. “O’nu unutan saraylarda da olsa bedbahttır.”

Nur Ener’in babası Uğur Ener: Hakkın ve mazlûmların yanında olmanız tarihe geçmektedir

Bu arada Nur Ener’in babası Uğur Ener de bir açıklama yaparak şöyle dedi: “Değerli Yeni Asya yönetimi, çalışanları ve okuyucuları. Ülkemizin çok özel bir zaman diliminde olduğu bu günlerde duruşunuzla, yazılarınızla, dualarınızla ve gözyaşlarınızla hakkın ve mazlumların yanında olmanız tarihe geçmektedir. Dünya için hiç bir menfaati olmaması bu hareketinizin samimiyetinin ve rıza-i ilahi için olduğunun ispatıdır. Bizlerin ve mazlum, mağdur, suçsuz olarak tutuklu bulunan tüm insanların hayatlarındaki en bereketli, en özel ramazanı ve bayramı yaşadıklarına inanıyorum. Hesaplar açıldığında her şey ortaya döküldüğünde hepimizin üzüntülü olarak geçirdiğimiz bu bayramın hayatımızdaki bütün bayramlardan daha hayırlı olduğunu inşaallah göreceğiz. Bayramın ve özgürlüğün değerini farklı şekilde anladığımız bu seneki ramazan bayramınızı tebrik eder, sıkıntı ve acıları bizzat yaşayan mağdur ve yakınlarına sabır ve dayanma gücü vermesini Cenab Allah’tan niyaz ederim. Saygı ve muhabbetle selamlar.”