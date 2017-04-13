Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te

Londra merkezli ifade özgürlüğü kuruluşu Index on Censorship, Yeni Asya Gazetesi’nin Mart ayı başından beri tutuklu bulunan editörü Nur Ener’in bir portresine yer verdi.

Londra merkezli ifade özgürlüğü kuruluşu Index on Censorship, Yeni Asya’nın Mart ayı başından beri tutuklu bulunan editörü Nur Ener’in bir portresine yer verdi. 4 Nisan tarihinde kuruluşun web sitesinin Turkey Uncensored (Sansürsüz Türkiye) başlıklı bölümünde yayınlanan portrede, Ener’in çalışma arkadaşlarının ve mesai arkadaşlarının açıklamalarına yer verildi. “Türkiye’nin Susturulanları: Gazeteci, Nur Ener ihbar sonucu tutuklandı” başlıklı portrenin kısaltılmış bir çevirisini aşağıda sunuyoruz: Polis, 1 Mart 2017 sabahı Yeni Asya’da çalışan bir gazeteci olan Nur Ener’in evini bastığında saat sabahın 2’siydi. Gazetecinin evi aranmış, kendisi gözaltına alındıktan sonra 3 Mart tarihinde tutuklanıncaya dek Kocasinan Polis Karakolu’nda tecrit şartlarında tutulmuştu.

Gazeteci bir mahkeme kararıyla tutuklandı. O günden beri İstanbul’da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor. Haftada yalnızca 45 dakika aile görüşü ve bir saat avukat görüşü hakkı var. Dış dünyayla yazılı iletişim kurmasına hiçbir şekilde izin verilmiyor. Nur Ener’in tutuklanmasının eski bir ev arkadaşının ihbarı üzerine gerçekleştiği düşünülüyor. Türkiye’nin, yalnızca mektup veya e-mail’lerin çok ciddî suçlamalarla tutuklanmak için yeterli delil sayıldığı hukuk sisteminde Nur Ener’in arkadaşının soruşturmada serbest bırakılmak için başka isimler vermeye zorlanmış olması muhtemel. Hâlihazırda, ülkede 150’den fazla gazeteci tutuklu bulunuyor ve tutukluların hemen hepsi terörle ilişkili suçlamalarla karşı karşıya.

Gazetecilik öncesi hayatı

Nur, 1991 yılında İzmir’de muhafazakâr bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Uğur Ener mobilyacı, annesi Nazan Ener’se ev hanımıydı. Çiftin, Nur’dan iki yaş büyük Rana adlı bir kızı daha vardı. Annesi Nazan Ener’in anlattığına göre Nur çocukluğundan beri oldukça aktif ve meraklıydı. Okulda başarılı bir öğrenciydi ancak okul dışında da binicilikten okçuluğa kadar birçok faaliyet için bitmek tükenmez bir enerjisi vardı. 2010 yılında Erzurum Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanıncaya dek İzmir’de yaşadı. Öğrenci kulüplerinde aktif olan Nur, üniversitede düzenlediği bir panel sırasında Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’le tanıştı. O senenin yazında gazetede staj yapan Nur, mezuniyetinden kısa süre sonra, 2015’te Yeni Asya’da çalışmaya başladı. Nur’un annesi hatırlıyor: “Dört yaşlarındaydı. Bahçede duruyorduk, babası ondan bir şey getirmesini istedi. Nur, yerde karıncalar olduğunu onlara basmamak için o yönde yürüyemeyeceğini söyledi. Her zaman çok merhametliydi.” Nazan Hanım’a göre Nur her zaman karşıt görüşlü fikirlere karşı saygılıydı. Ailenin “Mevlüt Dede” diyerek hitâp ettiği ve “bizim dünya görüşümüzün tam tersine sahipti” diyerek tanımladığı yaşlı bir komşularıyla ilgili olarak, Nazan Hanım şu anıyı paylaştı: “Bir gün Nur, komşumuzun elinde fırça duvar boyadığını gördü. ‘Mevlüt Dede, karizmayı çizdirmene izin vermem’ diyerek fırçayı alıp duvarı kendi boyamıştı.” Hem ailesi hem de Yeni Asya’daki mesai arkadaşları Nur’un doğal bir arabuluculuk yeteneği olduğunu söylüyor. Annesinin anlattığı başka bir çocukluk anısında: “Nur daha okuldayken, evinin önünde top oynadığı için bir komşumuz ona bağırmış. Bizim onunla pozitif diyalog kurmamızı sağlamıştı.” Nazan Hanım’ın anlattığına göre komşu, kızıyla birlikte kendisine gelen Uğur Ener’in çocuğuna bağırdığı için ondan hesap soracağını sanmış, fakat Uğur Bey kibarca komşuya sorunun ne olduğunu sorunca şaşırmıştı. Komşu, bunu Nur’a borçlu olduğunu bilemezdi.

Aktif bir gazeteci

Yeni Asya editörü Ülker Caba, mesai arkadaşı Nur’dan bahsederken, “Aynı çalışma odasını paylaşıyorduk. Çok aktif bir insandır. Yeni Asya’da çalışmadan önce birçok projeye dâhil olurdu. Meselâ, Bianet için bir şeyler yazdığını hatırlıyorum. Çok iyi bir gazetecidir. Meselâ, bir söyleşi yapabilmek için durmadan yorulmadan kişiyi arar.” Yeni Asya’nın Twitter hesabından yaptığı bir Periscope yayınından dakikalar sonra beni ofisinde ağırlamış olan Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’e göre de Nur, “Çok sosyal çok girişken. Bu Periscope yayınlarına başlamak Nur’un fikriydi. Genelde birlikte sunardık.” Nur’un canlı ve enerjik kişiliği onun iş dışında da faal biri hâline getirmişti. Nişanlısı Recep Kılınç, “Hafta sonları sahilde bisiklete biner ya da uzun yürüyüşler yapardık” dedi. Çift, 29 Nisan’ı düğün tarihi olarak belirlemişti. Nur’un ablası Rana, tutuklandığı gün onun için gelinlik bakıyordu. Kılınç, Türkiye’nin Olağanüstü Hâl şartlarında darbe soruşturmasında tutuklanan kişilere uygulanan kurallar gereği resmî olarak aile yakını olmadığı için cezaevinde nişanlısını ziyarete gidemiyor. Nur’un gözaltı sürecini hatırlayan Kılınç: “Polisler geldiğinde bir tek kadın memur yoktu. Gecenin yarısında yalnız yaşayan bir genç kızın evine baskın yapıyorlar. Laptop’ına, kitaplarına el koydular, evi darmadağın ettiler.”

Rahatsız eden röportajlar

Fakat Nur’un gözaltına alınması için polis neden darbe girişiminden sonra yedi ay beklemişti? Ailesi, Nur’un daha önce ismini veren bir ev arkadaşı tarafından darbe girişiminden hemen sonra ihbar edildiğini ve bu kişinin Nur’u daha sonra arayıp özür dilediğini söylüyor. Gene de, gazetesi ve ailesi polisin soruşturmaya devam etmek için neden bu kadar uzun süre beklediğinin anlaşılması zor olduğunu düşünüyor. Nur’un tutuklanması Olağanüstü Hâl süresince 160 medya kuruluşunun kapanmış olduğu Türkiye’de Yeni Asya’ya bir mesaj olabilir mi? Kâzım Güleçyüz’e göre: “Mümkündür. Yakın geçmişte rahatsız eden röportajlar yapmıştı. Örneğin Fatma Bostan Ünsal’la “OHAL hoyratlığı 28 Şubat’ı geçti” başlıklı bir söyleşi yapmıştı. Tutuklama kararına göre Nur, ByLock adlı az bilinen bir mobil programı yüklediği için tutuklandı. Millî Güvenlik Teşkilâtı’nın ByLock kullanımının 2016 başında, darbe girişiminden çok önce sona erdiğini söylemesine karşın, binlerce insan bu aplikasyonu indirdiği için tutuklu bulunuyor. Nur’un tutukluluk kararı 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilmişti. 3 Mayıs’ta 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak. Bu, mahkeme öncesi tutukluluk sürelerinin çok uzun olduğu Türkiye’de ender ve olumlu bir gelişme. Tutukluluğa yapılan itiraz da tekrar incelenecek. “Bırakılacağını umuyoruz” diyor Güleçyüz. Kılınç, iyimser bir gülümsemeyle katılıyor, “Evet. Her güne o umutla başlıyoruz.” (E. Barış Altıntaş)