Nurlar Hatay’a yayıldı

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları bütün yurtta devam ediyor. Hatay ve ilçelerinde çok sayıda billboard ve afişle Nurlar tanıtıldı.

Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım ilânları Anadolu’ya ışık saçmaya devam ediyor. 30’a yakın bölgede yerlerini alan ilânlar Bediüzzaman Haftası’nda Hatay ve ilçelerinde de yerini aldı. Hatay büyükşehir il merkezi ve bütün ilçelerinde yer alan Risale-i Nur Külliyatı tanıtım afişlerine bölge halkının yoğun ilgisi gözlemlendi.

Sevinç ve heyecanla karşılandı

Hatay Yeni Asya Temsilciliklerinin gayretleriyle yapılan tanıtım çalışmaları olumlu tepkilerle şevklendirdi. Hatay Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Antakya, İskenderun, Altınözü, Yayladağı, Samandağ, Reyhanlı, Dörtyol, Erzin, Payas, Arsuz ilçelerinde sergilenen billboardlar halkın sevgi ve heyecanla ilgisini çekti, beğeni ve ifadelerini beyan etiler. Bu zamanda böyle bir hizmete aracılık eden Yeni Asya camiasına da okuyucularımız ve bölge halkı teşekkürlerini iletti” denildi.

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