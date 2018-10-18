Nusra İdlib’den çekilmeye direniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ankara’dan İdlib mutabakatı çerçevesindeki bütün anlaşmaları sonuna kadar yerine getirmesini beklediğini belirtti.

Haftalık basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki buluşmalarında vardıkları anlaşmaya göre İdlib’de kurulan silâhlardan arındırılmış bölgeden tüm radikal grupların 15 Ekim’e kadar çıkmış olmaları gerektiğini hatırlattı. İdlib’de kurulan silâhsız bölgeden militanların bir kısmının gerçekten de çekildiklerini söyleyen Zaharova, ancak El Nusra Cephesi’nin (yeni adıyla Hayat Tahrir el Şam) oradan ayrılmayı reddettiğini vurguladı. Sputnik’in haberine göre Zaharova, “Nusra mensupları, El Kaide ile bağlantılı diğer bazı grupları da etrafında toplamayı başardı” diye konuştu. Zaharova, “Türk partnerlerimizin mutabakat ile ilgili çalışmaların kendi üzerlerine düşen kısmını sonuna kadar yerine getirmelerini ve mutabakatın tam olarak uygulanmasını sağlamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.