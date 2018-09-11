O asker tutuklandı

İstanbul Pendik’in Yenişehir mahallesindeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Okul Aile Birliği’nde görev yapan nişanlısı H.K’yi (19) okulda bıçakla rehin alan ve yaklaşık 1.5 saat sonra teslim olan piyade er U.D’nin (22), tutuklanması talebiyle sevk edildiği hâkimlikteki işlemleri tamamlandı.

Pendik'teki rehin alma olayı sona erdi Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, U.D’nin ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. Pendik’teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Okul Aile Birliği’nde görev yapan H.K, dün okula gelen nişanlısı piyade er U.D. ile tartışmış, U.D. nişanlısını okulun tuvaletlerinin bulunduğu bölümde rehin almıştı.

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