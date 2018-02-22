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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

O bebekler de çıkınca sevineceğim

22 Şubat 2018, Perşembe 00:02
Arkadaşımız Nur Ener Kılınç, 357 günlük tutukluluk süresi sonunda tahliye edildi. Ailesi ve sevdiklerine kavuşan Nur, sevincinin buruk olduğunu söyledi ve “Cezaevindeki bebekler de özgür kalınca sevineceğim” dedi.

Gazetemiz çalışanlarından arkadaşımız Nur Ener Kılınç 357 gün sonra tahliye edildi. Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Salı günü saat 19:35 sıralarında çıkan Nur, ailesine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Nur’un cezaevinden çıkıştaki ilk sözleri ise “Buradan çıkıyorum, ama çıktığım koğuşta 30 günlük bebek ve 6 tane çocuk var’ oldu. Yaklaşık bir senedir Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Nur, ev hapsi verilmek kaydıyla tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Nur’u gazetemiz çalışanları ve ailesi karşıladı. Babasına sarılıp çok yorulduğunu söyleyen Nur gözyaşlarını tutamadı.

Çocuklar ve bebekler çok yıpranıyor

Cezaevinde geçirdiği sürede birçok şeye şahit olduğunu söyleyen Nur, bebek ve çocukların durumundan çok etkilendiğini anlattı. Koğuşundaki çocukların durumuyla ilgili Nur şunları söyledi; “Ben buradayım, ama kapının arkasında 30 günlük bebek var. Çıktığım koğuşta 6 tane çocuk var. İnşallah onlarda bir an önce çıkar. Çocuklar için daha zor onlar çok yıpranıyor. Psikolojik destekleri yok. Kalem, boya ve kreş hakkı onlara kullandırılmıyor. Diğer tutukluların çocuklarına oyuncaklar verilirken onların çocuklarına oyuncak dahi verilmiyor. Onlara çok duâ edin” dedi.

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç tahliyesinden sonra gazetemizi ziyaret etti.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

Fotoğraf: Murat Sayan

***

Nur Ener Kılınç hakkında tahliye kararı

Etiketler: nur ener
Okunma Sayısı: 15600
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  • Serkan

    22.2.2018 12:24:38

    Nur kardeşim geçmiş olsun oranın halini ancak sen bilirsin ne olursun dua et.

  • zafer ferah

    22.2.2018 11:37:45

    nur hanımın tahliyesi nice masumların tahliyesine umut ve rteselli olsun inşaallah. hergün okuduğum madur yazılarını ve dinlediğim dramlardan dolayı ağlamaktan yarıda bırakıyorum. vidyolardaki görüntüleri göremesemde okuduğum ve dinlediklerimden etkilendiğim için sonuna kadar okuma sabrını gösteremiyorum. birde hiçbirşey yapamadığım içinde büyük üzüntü ve ızdırap duyduğumdanda bunu yapabilirm. ama inşaallah tüm masumlar kurtulur diyorum.

  • Metin

    22.2.2018 10:53:57

    Inşallah o masum yavrular da bir gün özgürlüklerine kavuşurlar. O masumları orada tutanları Allaha havale ediyorum.

  • sevim

    22.2.2018 09:25:33

    allahım tez vakitte inşallah biz hüküm giydik artık ama en büyük duam çocuklarımıza bebeklerimize.

  • nur

    22.2.2018 08:48:16

    Darısı diğer tüm masumlara inşaAllah...

  • Şahinoğlu

    22.2.2018 07:40:50

    Bebeklere, çocuklara da acımayın mı deniyor? Bir çocuğa oyuncak verilmesini yasaklayan vicdan müslümanda olmaz, olamaz.

Risale-i Nur Külliyatı

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