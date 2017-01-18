O çocukların geleceği karartılıyor

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, 15 Temmuz darbe girişiminin aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması gerektiğini dile getirerek, “Terörle mücadeleye en kapsamlı şekilde devam edilmeli, fakat bu mücadele adil olmalı. Yeni mağduriyetler ortaya çıkarmamalı” dedi.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile ilgili kanunî süreç devam ederken, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin adaletin tesisini zorlaştırdığı belirtildi. Bir askerî öğrencinin yaşadığı mağduriyeti öğrenci annesinden dinleyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Terörle mücadele en kapsamlı şekilde devam edilmeli, fakat bu mücadele adil olmalı. Biz terörle mücadeleye destek veriyoruz. Biz mağduriyetlere destek vermiyoruz” dedi.

Mağdur vatandaşların sürekli kendilerine ulaşıp mağduriyetlerini bildirdiğini anlatan MHP’li vekil, kendisine ulaşan bir harp okulu öğrencisinin annesinin anlattıklarının dikkatle dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Usta, 1997 doğumlu mağdur öğrenci annesiyle konuşmalarını şöyle dile getirdi: “Darbe gecesi Yalova’daki askerî öğrenciler komutanları tarafından kamptaki yataklarından kaldırılıyor. Ellerinde laptop, telefon, internet erişimleri yok. Bu öğrenciler ‘tatbikat var’ diye, bazı öğrencilere de ‘Cumhurbaşkanı’na suikast var’ diye komutanları tarafından kaldırılıp götürülüyorlar. Bu çocuklar kendilerini darbenin içerisinde buluyor. Bunlar silâh sıkmıyor, herhangi bir şey yapmıyor. Hatta iş ortaya çıktıktan sonra, orda vatandaşla birlikte İstiklâl Marşı söylüyorlar. 18, 19 yaşındaki çocuklar. Bunların ‘FETÖ’cülüğü olur mu?”

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‘Biz devlet olarak zulmediyoruz’

“Bu çocukların geleceği karartılıyor” diyen Usta, “tutuklular normalde üniversite sınavlarına girebiliyor. Bu çocuklar sınavlara da alınmıyor. Peki, ne olacak? Önümüzdeki on yılları ipotek altına alınacak. Bu ülkenin geleceğini karartacak bir mücadele böyle olur mu? Bu nasıl bir mücadeledir? Bu mücadelenin kime faydası var? Annelerin yüreği yanıyor. Zulümle abad olunmaz. Biz devlet yönetimi olarak zulmediyoruz. Bunun içerisinde ben de varım” şeklinde konuştu.

Komutanın bilmediğini benim çocuğum mu bilecek?

Annenin feryadını dile getiren Usta, mağdur öğrencinin annesinin, “Hava Kuvvetleri Komutanı oradaki subayların ‘FETÖ’cü olduğunu bilmiyorsa, benim çocuğum mu bilecek?” sorusunu sorduğunu söyledi. Bu öğrencilere sahip çıkılması gerektiğini belirten MHP’li vekil Usta, Cumhurbaşkanına seslenerek, savcı ve hâkimlerin görevlerini düzgün yapamadığını ve vicdanî kanaatlerine göre karar veremediklerini ifade etti. “Yöneticiler kendi gelecek kaygılarından dolayı milletin çocuklarına eziyet ediyorlar” diyen Usta, bu ailelerin cumhurbaşkanı tarafından dinlenmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul – Yeni Asya