O gece hâlâ karanlık

MHP, 15 Temmuz Darbe Komisyonu’nun raporuna ilişkin muhalefet şerhini hazırladı.

Komisyonun MHP’li üyesi Mehmet Erdoğan şerhinde, “Raporda, FETÖ’nün siyasi ayağından hiç bahsedilmemiştir. Devletin bir birimine ihbarın gelip gelmediğine bile netlik kazandırılamamıştır” eleştirilerini yöneltti. Erdoğan’ın şerhi özetle şöyle: “Darbe gecesi yaşanan olayların karanlık noktalarının aydınlatılması da sağlanamamıştır. Başbakanlık aklımızla alay eden bir brifing vermiştir. Dolayısıyla komisyonun yapacağı çalışmalar sağlam temellere ve verilere oturtulamamıştır. O gece karanlıkta kalmıştır.

Bylock’çu siyasiler

ByLock kullanan üst düzey bürokratların ve siyasilerin listesinin MİT tarafından komisyona iletilmesi talebimiz yerine getirilmemiştir. Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ve Akın Öztürk gibi darbe girişiminin en önemli aktörlerinin dinlenilmesi, AKP’li komisyon üyelerinin oylarıyla engellenmiştir. Belediyelerdeki FETÖ yapılanmalarıyla ilgili hiçbir çalışma sürdürülmemiştir. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın çağırılmasını ısrarla talep etmemize rağmen komisyona gelmesi sağlanamamıştır.

AKLAMA ÇABASI

Bazı hususlara raporda yer verilmemesi, raporun yazım sürecinde siyasî saplantılara mahkûm kalındığı, bazı isim ve kurumları aklama çabası içinde olduğu da tesbit edilmiştir. 7 katman içinde siyasilerden hiç bahsedilmemesi manidardır. Raporda eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in FETÖ lehine yazdığı referans mektuplarına atıfta bulunulurken yine eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün FETÖ için yazdığı tavsiye mektuplarından bahsedilmemesi manidardır. Bu durum raporun tarafsızlığına gölge düşürmektedir.