O hakim kazada öldü

Türkiye'nin önemli davalarına bakan emekli hakim Orhan Karadeniz motosikletin çarpması sonucu öldü. Karadeniz, Mehmet Kutlular'ın davasına da bakarak mahkumiyet kararı vermişti.

Türkiye’nin önemli dâvâlarına bakan emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu öldü. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B.’nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddî olan Karadeniz gece vefat etti. Motosiklet sürücüsü Mustafa B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz’in (74) cenazesi, Ordu’da toprağa verilecek. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa B. (25) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Önemli davalara baktı 2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dâvâ, Sivas davası, Beyaz Enerji dâvâsı, Hizbullah ana dâvâsı, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu dâvâsı, Çankırı Valisi’ne suikast dâvâsı, Umut dâvâsı (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen dâvâsı, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı dâvâlarına bakmıştı. Mehmet Kutlular’a mahkûmiyet veren hakimdi Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 39. yılında Ankara Kocatepe Camii’nde okutulan mevlidin ardından yaptığı açıklamada depremi “İlâhî bir ikaz” olarak nitelendirdiği için, Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce (DGM) 2 yıl 1 günlük hapis cezasına mahkûm edilmişti. Eski Ceza Yasası’nın (TCK) 312. maddesi uyarınca ve “kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla verilen ceza Yargıtay’ca da onanmıştı. Kutlular, 312 değişikliğinden sonra yeniden yargılanmak için mahkemeye başvurmuş ancak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden mahkûmiyet kararı vermişti. 2008 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan mahkeme başkanı ise trafik kazasında ölen Mehmet Orhan Karadeniz’di.

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