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O ideallerin hiçbiri kalmadı

15 Ağustos 2017, Salı 00:27
15 yıldır iktidar olan AKP kuruluşunun 16. yılını kutlarken kurucularından birçok isim şuan partiye mesafeli duruyor.

AKP kurucularından Yaşar Yakış, ideallerle yola çıktıklarını fakat kendisini o tarihlerde motive eden ideallerin hiçbirini şimdi göremediğini söyledi. 

Yaklaşık 15 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), bugün 16’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. AKP’nin siyasi yolculuğuna yakından tanık olmuş birçok isim, partinin çıktığı noktadan uzaklaştığı görüşünde. 14 Ağustos 2001 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na AKP’nin kuruluş dilekçesini veren heyete eski büyükelçi Yaşar Yakış başkanlık ediyordu. İlk AKP hükümetinde dışişleri bakanlığı yapan Yakış, partinin kuruluşundaki siyasal atmosferi, “Herkes son derece önemli bir yolculuğa çıkmanın arifesinde, idealler peşinde Türkiye’yi düze çıkaracak bir seferberliğin, hazırlığın içinde görüyordu, hepimiz öyle hissediyorduk” sözleriyle anlatıyor. DW’nin haberine göre, kendisini o tarihlerde motive eden ideallerin hiçbirini şimdi göremediğini de sözlerine ekliyor ve şunları kaydediyor: “Türkiye’de yolsuzluklar vardı, devletin vatandaşa vatandaş odaklı değil de devlet odaklı bakması yaklaşımı vardı, askerin devlet yönetiminde nerede olması gerektiği konusunda o sırada geçerli olan ‘Her şeye en sonunda asker karar verir’ düşüncesine karşı olan bir insandım. Bütün bunların düzeleceğini ümit ediyordum.” 

AKP’yi iktidar bozdu

AKP programını kaleme alan altı kişilik grubun içinde yer alan Yakış ‘dış politika başlığını’ kendisinin yazdığını ve bu bölümün, önce partinin seçim manifestosu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de hükümet programının dış politika bölümü haline geldiğini belirtiyor. Yakış AKP’ye yönelik eleştirisinin hangi noktada odaklandığı sorusuna şu yanıtı veriyor: “Sosyal bilimlerde çok temel bir kural vardır: Her iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. Bu kural Türkiye’de AK Parti iktidarı için de geçerliliğini bir kez daha kanıtlamıştır. AK Parti de güçlendikçe kendisini tabii daha güçlü hissediyor ve o partiyi de bozdu.” “Temel hak ve hürriyetler konusunda sapmalar olduğunu, dış politika konusunda çok bariz hatalar yapıldığını ve Suriye politikasının bunun en belirgini olduğunu” söyleyen Yakış, “Türkiye’nin Suriye’deki iç gelişmelere müdahil olmasının hiçbir nedeni yoktu” diyor.

AKP’yi saray kültürü teslim aldı

Prof Dr. Cihangir İslam, 2001 yılında Mehmet Bekaroğlu, Numan Kurtulmuş gibi Necmettin Erbakan’ın yanında yer alan ve AKP’ye katılmayan isimlerden. Saadet Partisi kurucularından olan İslam, o dönem Erbakan’a yöneltilen tek adamlık eleştirisinin bugün AKP için fazlasıyla geçerli olduğunu vurguluyor. AKP’nin ilk dönemlerinde partinin liderinin etrafında bir yönetici kadronun görüldüğünü belirten İslam “Bugünse eskilerden hemen hiçbirini göremiyoruz” diyor. “Rahmetli Erbakan’ın çocuklarına yaptığı saray düğünlerine haklı olarak karşı çıkıyorlardı” diyen İslam şöyle devam ediyor: “Ama bugün bakıyoruz ki AK Parti’yi bir saray kültürü teslim aldı ve adeta doğma büyüme saraylı edasıyla saray dışında nefes alamaz hâle gelmiş bir AK Parti’yle karşı karşıyayız.”

Adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlarla problemliler

Prof. Cihangir İslam AKP’nin ilk çıkışında sorunları tabandan tespit edip bunları bir öncelik sırasına sokarak, siyasete dönüştürdüğünü söylüyor. Bu siyasetin 2009’a kadar başarılı olduğunu belirten İslam sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ama bugün dogmatik siyasete döndü. Sorunlar tabandan ekstrakte edilmiyor. Yukarıdan tek adamın oluşturduğu temel önermeler biraz dogma olarak kabul ediliyor. Yaşadığımız gerçeklikle bu dogmalar arasında bağlantı kurulmaya çalışılıyor.”Çözüm sürecinin önemli olduğunu ve kendisinin de tam ve koşulsuz olarak sürece destek verdiğini belirten İslam, “Bugün Kürt meselesi konusunda AK Parti’nin politikası (Tansu) Çiller’in 90’lı yıllardaki politikasına dönmüş durumda” diyor. “AK Parti’de İslamcı olmadığını” söyleyen Cihangir İslam “Bugünkü iktidarın, İslam’ın insanlara hatırlattığı adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlarla bir temasının olmadığını, hatta bu kavramlarla problemli olduğunu görüyorum” diyor.

Etiketler: yaşar yakış, cihangir islam
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  • Yurdum

    16.08.2017 03:53:21

    Ne idük Ne olduk,ak dedik kara saplandık ,adalet dedik adavete pirim verdik,kalkınma dedik bu ağırlığı kaldıramadık.Mağdur masum rolünü sevdik hala aynı yerdeyiz ,kaygımız algımız oldu,hırsımız amacımız.

  • HÜSEYİN İLHAN

    15.08.2017 15:20:49

    ALDANDIM,ALDATILDIM diyenin milleti ve müslümanı nasıl aldattığının bariz delilidir bu ifadeler. Mavi Marmara şehitlerinielektrik tüketicisini,doğu ve g.doğu insanını çözüm sürecinde ve nihayet CAMİ CEMAATİNİ NECİS SİYASETİ ile tefrik eden zihniyet ne ülkeye,ne millete ne de İslama hizmet edemez.

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