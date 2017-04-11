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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

O iftiraya da suç duyurusu

11 Nisan 2017, Salı
Hakkımızda yapıldığı iddia edilen suç duyurusuna biz de suç duyurusu ile cevap veriyoruz .

Yalan isnatlarla gazetemiz ve yazarlarımız hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ilan eden müfterilere hukuki yollarla hesap soruyoruz. nurdanhaber.com ve avukat Mehmet Ayvaz hakkında Mustafa Özbek tarafından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Barosu’na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Suç duyurusuna konu olan 9 Nisan tarihli nurdanhaber.com sitesinde yayınlanan ‘Nihayet’ başlıklı haberde, “Ayvaz, Yeni Asya gazetesinde çıkan haber ve karikatürler ile ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haber yayımlanması iddiasıyla Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak ve savcılıkça resen tespit edilecek başka şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu” şeklinde ifadeler yer almıştı. 

Ona bu yetkiyi kim verdi?

Ayvaz’ın Yeni Asya Gazetesi yetkililerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmayı bütün Nur Cemaati adına üzerimize bir vazife bildik” şeklindeki ifadeleri kendi adına yaptığı şikâyetin nasıl bütün Nur Cemaati adına olacağı çelişkisini ortaya çıkarıyor. Ayvaz, kendi adına yaptığı şikâyeti bütün bir Nur Cemaati adına yaptığını iddia etmesi,“Hangi Nur Cemaati ona bu görev ve yetkiyi verdi?” sorusunu gündeme getirdi. Avukatlık yasasına göre suç işleyen Ayvaz’ın ayrıca İzmir Barosu’na da şikâyet edileceği öğrenildi.

Cezaevindeki o yasak da Savcılıkta

Av. Mustafa Özbek, “Risale-i Nur’a yasak koymak suçtur” diyerek, Risale-i Nur’a keyfî yasağı sürdüren cezaevi yönetimini Savcılığa ve Adalet Bakanlığına şikâyet etti. Özbek, “İzmir Şakran 3 No’lu T Tipi Cezaevi Yönetimi hakkında, ilgili Başsavcılık nezdinde suç duyurusunda bulunduk ve Adalet Bakanlığına şikâyet ettik. Yeni Asya ailesi olarak; aykırı davranan tüm kişilerin kanunlar nezdinde davacısı olmaya devam edeceğiz” diye yazdı.

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