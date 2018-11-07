O ihaleleri durdurun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm illere gönderdiği yazıda, ‘ekonomideki dalgalanmalar’ dolayısıyla ihalesi yapılmamış ya da ihale yapım aşamasındaki işlerin askıya alınması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Murat Kurum imzalı 81 ilin valiliğine gönderilen yazının, belediyelere gönderilmesi talep edildi. Söz konusu yazıda, ihalelere katılan şirketlerin fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getiremeyeceğini beyan ettiği aktarıldı. Bu durumun yerel yönetimlerin şirketlerle ilgili mali ve hukuki sonuçlar doğurabileceğinin altı çizilen yazıda, belediyelere ‘ihaleleri ve projeleri durdurun’ talimatı verildi.

İşleri askıya alın

‘Projelerin askıya alınmasının’ ve yüklenicilere olumsuz sonuçlar doğurabilecek işlemlerden kaçınılması gerektiğinin belirtildiği yazıda, “Bu bakımdan ülkemiz finansal piyasalarında son dönemde yaşanan geçici dalgalanmalara bağlı fiyat ve maliyet artışları ile Orta Vadeli Program’ın temel hedefleri de göz önünde bulundurularak hem yüklenicilerin ekonomideki dengeleme sürecinde kendilerini toparlayabilmesi hem de kamu harcamaları finansmanının gözden geçirilip revize edilebilmesi amacıyla ihalesi yapılmamış ya da ihalesi yapılmış ancak başlanmamış veya başlama aşamasındaki projelerin askıya alınmasının uygun olacağını değerlendirmektedir.’’ ifadelerine yer verildi.