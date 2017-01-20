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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

O IŞİD'linin kardeşleri tutuklandı

20 Ocak 2017, Cuma 14:38
Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen IŞİD üyesi 31 kişiden 8'i tutuklandı.

Şüpheliler arasında yer alan ve serbest bırakılan Davut Aydın (44) ile tutuklanan kardeşleri Remzi (34) ve Recep Aydın'ın (20), Türkiye'yi tehdit eden IŞİD'li Hasan Aydın'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Adıyaman'dan yıllar önce Adana'ya göç eden Aydın kardeşler, ifadelerinde Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri sürdü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu IŞİD üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adana Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, hastaneye gelen vatandaşların 'Vatan hainleri' diye tepki gösterdiği IŞİD'lilerin 8'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi, 15'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Suriyeli 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Serbest bırakılan Davut Aydın ile tutuklanan Remzi ve Recep Aydın'ın, Suriye'de IŞİD'in propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın kardeşleri olduğu ortaya çıktı.

Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri süren 3 kardeş, IŞİD ile bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Adıyaman'dan Adana'ya göç ettiklerini belirten ve merkez Yüreğir İlçesi'nin Doğankent Mahallesi'nde oturan Aydın kardeşler, Hasan Aydın'ın 3 yıl önce Türkiye'ye gelip, bir süre kaldıktan sonra tekrar Suriye'ye gittiğini duyduklarını söyledi.

DHA

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