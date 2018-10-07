O raporlar bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun basın özgürlüğü sıralamasına ilişkin sorusunu cevaplarken, Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanan endekslerin gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahip olduğunu söyledi.

Oktay, önergeyi şöyle cevapladı; “Dünya genelinde ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü durumuna ilişkin nesnel değerlendirme yapma yetkisine sahip devletler üstü bir otorite bulunmamaktadır. Bu konuda Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Freedom House gibi uluslar arası bazı sivil toplum örgütleri yıllık endeksler yayımlamaktadır. Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanan bu endeksler, basın özgürlüğü kavramını Batı merkezli ele almakta olup, ülkelerin içinde bulundukları özgün koşulları göz ardı etmektedir. Söz konusu endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahiptir. Ülkelerin gerek medya sektörlerinin büyüklükleri gerekse bu ülkelere ilişkin sağlıklı verilerin nasıl temin edildiği, Türkiye gibi devasa bir medya sektörüne ve çeşitliliğe sahip ülkeyle nasıl kıyaslandığı bilinmemektedir. Bu çerçevede hangi kriterler baz alınarak hazırlandığı bilinmeyen endeksler, tarafımızdan değerlendirmeye alınmamakta olup bahse konu endekslere ilişkin verilere ilgili kuruluşların web sitesinden ulaşılabilmektedir.”