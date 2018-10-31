O rektöre AKP’den tepki

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, ‘Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz’ diyen Rektör’e, “Sözlerin Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur” diyerek tepki gösterdi.

Bostancı, “İslâmî olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır” diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın’a tepki gösterdi. Bostancı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı; “Harran Üniversitesi Rektörü’nün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin, a. Cumhuriyetimizle b. İslâmla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur.”

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