"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

O teröristin ismi belirlendi

14 Ocak 2017, Cumartesi 16:03
24 Kasım tarihinde 2 sivilin şehit olduğu ve 33 kişinin yaralandığı Adana Valiliğine yönelik terör saldırısı ile ilgili soruşturmayı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çok yönlü olarak sürdürüyor.

Terör saldırısını valilik otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadının Ç.K. olduğu ve Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan soruşturma kapsamında, bombalı araç saldırısını organize ettiği iddiasıyla yakalanarak tutuklanan oto tamircisi 30 yaşındaki M.E.V., saldırı ile ilgili polise ve savcılığa itiraflarda bulundu. M.E.V, PKK'lı olan ve dağa çıkan kardeşini aramak için yurt dışındaki örgüt kamplarına gittiğinde bombacı Ç.K. ile tanıştığını iddia ederek kamplarda kalanların kendisinin kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını alarak "Biz sana daha sonra döneceğiz" dediklerini ileri sürdü.

"Önüne kim çıkarsa ez"

Saldırı öncesi örgüt üyelerinin kendisine ulaşarak "Seni kardeşine götüreceğiz" dediklerini iddia eden M.E.V, valiliğe yapılan terör saldırısı ile ilgili ifadesinde şunları söyledi:

"Örgüt elemanlarının yanındaki kadın teröristi bana göstererek 'yarın bunu hastaneye götür, seni daha sonra kardeşine götüreceğiz' dediler. Kadın teröriste eskortluk yapmadım. Hasta olduğu için Marsa Kadın Doğum Hastanesine götürerek yardımcı oldum. Kadın kendi aracıyla arkamdan geliyordu. Ben aracımla hastaneye döndüm, onun da döndüğünü sandım. Arkama baktığımda yoktu. Acile girmiş olabilir diye düşündüm. İçeri girdim, yoktu. Özel bir durum olduğunu düşünerek arayıp sormadım. Hastane kafeteryasında bir şeyler yedim. Patlama sesi hastaneye kadar geldi. Herkes gibi ben de tedirgin olup, aracımın yanına gittim. Araçta 20 dakika kadar oturdum. Bir süre sonra kadın terörist yanıma geldi. Kendisine arabasının nerede olduğunu sorduğumda 'sus soru sorma, sür' dedi. Ne olduğunu anlamadım. Çantasından bir bomba çıkardı, patlatmaya hazır hale getirip, elinde tuttu. Bana 'önüne kim çıkarsa çıksın durma, gerekirse ez. Yoksa bombayı patlatırım. Ben de sen de havaya uçarız' dedi. Konuşmalarından bombayı onun patlatmış olduğunu anladım. Kullanılmış olduğumu anladım.

"Terörist olduğunu bilseydim, yardım etmezdim"

"Kadın teröristi tarifler üzerine bir portakal bahçesine götürdüm. Burada beni kadın terörist ile görüştüren Halo lakaplı E.Ç. isimli şahısla buluştuk. Daha sonra başka bir araca bindik. Köy yollarından Nusaybin'e gittik. Burada başka teröristler ile buluştuk. Kaçakçılar gelip bizi sınırdan geçirdi. Suriye'de bir köye gittik beni orada bıraktılar. Daha sonra 'gelip seninle görüşeceğiz' dediler. 15 gün sonra geldiler. Bana gereken yardımda bulunacaklarını söylediler, ailemi de buraya getireceklerini söylediler. Ailemi merak edip bulunduğum yerden kaçtım. Kaçakçılara 200 TL verdim beni Kızıltepe yakınlarına getirdiler. Adana'ya gelirken yol aramasında arama kararım olduğu için yakalandım. Ben kadının terörist olduğunu bilseydim yardım etmezdim."

Polis, Adana Valiliğine bombalı araç saldırısında bulunduktan sonra kaçtığı iddia edilen bombacı kadın Ç.K. ile kadına yardım ettiği iddia edilen diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Etiketler: adana, patlama, terörist
Okunma Sayısı: 745
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar sessiz kalmaz

    Eskişehir’de Cumhuriyet ve demokrasi paneli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişikliği teklifinde 12. ve 13. maddeler kabul edildi

    MHP’li vekilin eşi intihara teşebbüs etti

    Başbakan: Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

    Çavuşoğlu: ABD, o zaman IŞİD'i de davet etsin

    İzmit Körfezi'nde çevre felaketi

    Trump'a Astana daveti

    O teröristin ismi belirlendi

    Almanya DİTİB'le ilgili inceleme başlattı

    Erdoğan'dan dolar açıklaması: Silah olarak kullanıyorlar

    'Kalp krizi geçirdi' iddiasına cevap verdi

    Irak Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

    Bakanlıktan emekli askerlere flaş çağrı

    İtalya'dan Türkiye'ye 'başkanlık' uyarısı

    Şişli Etfal Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı

    TSK 144 günün bilançosunu açıkladı

    Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Müslümanlar sessiz kalmaz
    Faruk ÇAKIR

    Krizlerin de çaresi var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman Dede’nin torunları
    Mehmet KARA

    Gazeteciler Günü vesilesiyle…
    Rifat OKYAY

    Üstad’la birlikte olmak...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kar kürekleri
    Abdil YILDIRIM

    “Allah’tan korkmuyor musun?”
    Merve İRİYARI

    Kalbin gözyaşları
    Fadime KAYA

    Elmas ve kömür
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdurrahman’ın vedası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.