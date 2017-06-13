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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

''Ödemeselerdi üzülürdüm''

13 Haziran 2017, Salı 12:50
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile aynı davada yargılanan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yeniden yargıç karşısına çıktı.

Atilla da, Zarrab gibi temyiz hakkından feragat etti

 

Atilla’nın duruşmasında savunmasını üstlenen hukuk firmasının davada mağdur olan bazı bankaların da temsilcisi olması nedeniyle savcılığın çıkar çatışması iddiası görüşüldü.

Atilla, çıkar çatışmasıyla iddiaları “Anladım” diye yanıtladı, çıkar çatışması iddialarının farkında olduğunu belirterek bu konuda tüm haklarından feragat edip dava süresince savunmasını aynı avukatlarla sürdüreceğini belirtti.

‘Avukat paramı Halkbank ödemese üzülürdüm’

Hakim Richard Berman, “Avukatlarının parasını Halkbank mı ödüyor?” sorusunu “Evet” diye yanıtladı. Esprili bir şekilde, “Ödemeselerdi üzülürdüm” dedi.

Hakim Berman’ın çıkar çatışmasıyla ilgili kararını önümüzdeki haftalarda taraflara yazılı olarak bildirmesi bekleniyor. Duruşmalar 30 Ekim’de başlayacak.

Mart ayından beri tutuklu olarak yargılanan Atilla’nın yapılan son duruşmada da kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadığı gözlendi.

Hakim Berman, Atilla’nın 30 Ekim’de davanın asıldan görülmeye başlanacağı jürili duruşmaların ertelenme talebini ret etti ve davanın aslının 30 Ekim’den itibaren görülmesine karar verdi.

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DHA

Etiketler: mehmet hakan atilla, reza zarrab
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