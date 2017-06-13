''Ödemeselerdi üzülürdüm''

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile aynı davada yargılanan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yeniden yargıç karşısına çıktı.

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